Marc Marquez sta per mettere le mani sul decimo titolo mondiale in carriera, l'ottavo nella classe MotoGP. Un traguardo che gli permetterà di superare le nove stelle iridate di Valentino Rossi e avvicinarsi ulteriormente ai 15 titoli di Giacomo Agostini. La leggenda di Cervera potrebbe un giorno comparire sul grande schermo...

L'attore di Batman fan della MotoGP

Sono dei in moto". Il fuoriclasse della Ducati si è ritrovato con un ammiratore speciale quanto inatteso. Si tratta di Christian Bale, il celebre attore che ha interpretato Batman nella celebre trilogia di Christopher Nolan, ha confessato che gli piacerebbe molto portare la storia di Marc Marquez al cinema. L'attore britannico 52enne è un fan della MotoGP e, quando gli è stato chiesto quali atleti gli piacerebbe interpretare, ha menzionato tre nomi: Valentino Rossi , Giacomo Agostini e Marc Márquez: "".

In un'intervista con 'Sports Illustrated', gli è stato chiesto quali altri personaggi sportivi meriterebbero un film tutto loro e chi gli piacerebbe interpretare sul grande schermo. Bale ha cominciato a parlare di Mike Tyson. Aveva visto di recente un documentario sul pugile e ha ammesso che la sua storia lo aveva colpito. Ma si è subito ricordato delle gare in moto. Ed è stato allora che sono venuti fuori i nomi di tre dei piloti. "Beh, credo che abbiano già fatto un film, ma purtroppo non l'ho visto. Ho visto solo il documentario su Tyson ed è un tipo affascinante. Ma dobbiamo menzionare anche Valentino Rossi, Giacomo Agostini e Marc Marquez. Sono tutti piloti di MotoGP, piloti di moto. Sono dei mostri in sella", ha commentato l'attore.

La risposta di Marquez

Le sue parole sono giunte in men che non si dica nel paddock della MotoGP e alle orecchie del pilota 93 della Ducati. Infatti, durante il GP del Portogallo, alcuni giornalisti hanno riportato le dichiarazioni dell'attore de 'Il Cavaliere Oscuro'. Marc ha reagito con un sorriso, ma senza dare troppa importanza, essendo al momento concentrato sul weekend a Portimao, dove ha la possibilità di riconfermarsi campione. "Quando delle celebrità mondiali fanno il tuo nome, significa che sanno chi sei". Una risposta piuttosto tipica di Marquez, che ringrazia per gli elogi senza darci troppo peso .

D'altronde la biografia di Marquez ha un qualcosa di epico, riuscendo a vincere sia con Honda che con Ducati. Nel mezzo un periodo molto complicato, tra infortuni e operazioni, lunghe assenze e cicatrici, ritrovandosi ad un passo dal dover abbandonare le due ruote, passando dalla Honda a Ducati, con in mezzo Gresini. Fino alla conquista di dieci titoli mondiali... Ecco perché la possibilità di vedere un giorno la sua storia raccontata in un film non è poi così inverosimile.