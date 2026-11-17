Il 14 novembre 2021 ha segnato una svolta nella storia della MotoGP . Dopo 26 stagioni nel Motomondiale e 9 titoli iridati, 115 vittorie e 235 podi, Valentino Rossi ha chiuso la carriera da pilota sulle due ruote. Il circuito Ricardo Tormo di Valencia ha ospitato il suo ultimo Gran Premio in moto, prima di aprire un nuovo capitolo con le corse automobilistiche. A distanza di cinque anni esce la sua autobiografia, dove racconta numerosi retroscena della sua vita.

MotoGP capitolo chiuso

Una leggenda del calibro di Valentino Rossi, che ha fatto appassionare generazioni e generazioni di tifosi alla MotoGP, ha molti episodi da raccontare, sia legati alla vita privata che a quella professionale. La decisione ufficiale dell'addio è arrivata il 5 agosto 2021, durante il weekend in Austria. Ma quando un pilota capisce che è ora di dire addio? Il fuoriclasse di Tavullia ammette: "È una domanda che non dovreste farmi, perché probabilmente avrei dovuto ritirarmi un po' prima". Non si considera un esempio in fatto di ritiro. Ma, nonostante la sua decisione tardiva e dopo più di tre stagioni fuori dalla lotta per il titolo, non ha rimpianti.

Dall'ultima volta che ho corso è stato davvero un capitolo chiuso. Non ho mai pensato di tornare a guidare una moto in MotoGP. È stato come scrivere la parola 'fine' al momento giusto". D'altronde Da quel novembre 2021 non gli è mai passato per la mente di tornare a correre nella classe regina. "". D'altronde la sfida con Marc Marquez rischiava di diventare a senso unico....

Ritmi stressanti e insonnia

A distanza di tempo, Valentino Rossi svela alcuni retroscena inediti della sua carriera. Come l'insonnia, l'ansa pre-gara e l'uso sporadico di tranquillanti durante il suo periodo d'oro in MotoGP. Oggi si gode una vita tranquilla con le figlie Giulietta e Gabriella, ma il passato è costellato da ritmi estremi. Nella sua autobiografia, "La mia storia", scritta con Giorgio Terruzzi ed edito da Rizzoli, il Dottore ricorda un periodo dominato dall'adrenalina e dal rumore. Il suo orologio biologico funzionava al contrario rispetto al resto del mondo. "A casa, cercavo sempre di iniziare la giornata nel pomeriggio. D'inverno, passavo mesi senza vedere la luce del sole, davvero. Mi svegliavo tardi, cenavo tardi e gli allenamenti iniziavano alle 9:30 o alle 10 di sera".

Ritmi biologici che cambiavano radicalmente durante i giorni di Gran Premio e l'aumento di stress e pressione. "Quando corri, devi fare i conti con la tua paranoia e la pressione sanguigna sale vertiginosamente. Dormivo sempre pochissimo, troppo poco". Per sfuggire al silenzio assoluto, il nove volte campione ricorreva a un rituale fisso. "Accendevo la TV all'una di notte a volume zero per non rimanere al buio. Al buio, iniziava la tortura: pensare alla Honda, alla Yamaha, a come migliorare una curva...".

L'uso di tranquillanti

Lo stress fisico e mentale raggiunse il culmine tra il 2005 e il 2006, quando i risultati smisero di essere favorevoli. La televisione non bastava più a placare il vortice di pensieri e ha cercato un aiuto farmacologico. "Ho provato un farmaco, un tranquillante, perché riuscivo a dormire a malapena. Ma non ha funzionato bene; mi rendeva apatico e mi sembrava di avere gli occhi chiusi". La paura di perdere i riflessi o di diventare dipendente dalle pillole lo spinse a troncare l'assunzione. "Avevo paura di abituarmi e di soffrire di crisi d'astinenza; non volevo una dipendenza. In seguito, ho scoperto la melatonina, che funziona molto bene".