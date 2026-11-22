Peter Hickman ha chiuso la stagione delle road races nel modo più netto possibile. Al Macau Motorcycle Grand Prix il pilota BMW ha conquistato la sua quinta vittoria sul tracciato cittadino.

Ma soprattutto ha abbattuto il record sul giro che Stuart Easton deteneva dal 2010. Il nuovo riferimento è 2:22,697, firmato al settimo passaggio, dentro una serie di tre giri consecutivi tutti nettamente sotto il vecchio limite.

Un 2026 sotto le aspettative

Insieme a Michael Dunlop e Dean Harrison, il britannico è considerato uno dei road racer più veloci del momento, e da tempo ha il suo nome nell'albo d'oro di tutte e quattro le grandi gare internazionali su strada: North West 200, Tourist Trophy, Ulster Grand Prix e appunto Macao. Quest'anno però le cose non erano andate come era abituato. Alla North West 200 è arrivato un solo successo, nella prima gara Supertwin. Al TT Harrison lo ha battuto sia nella gara Superbike sia nella Senior, mentre nelle due manche Supersport Hickman si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio.

Il dominio a Macao

Sul circuito che ogni novembre chiude il calendario delle corse su strada, Hickman non ha lasciato spazio a nessuno. È stato il più veloce in tutte le sessioni e in gara non ha commesso errori. A metà corsa il vantaggio sugli inseguitori era già ampio, eppure il britannico non ha voluto amministrare fino alla bandiera a scacchi: ha continuato a spingere fino a mettere fine a un primato che resisteva da sedici anni.

"I record sul giro prima o poi vengono sempre battuti. In passato ci eravamo già avvicinati più volte a quello vecchissimo di Stuart del 2010, questa volta finalmente ce l'abbiamo fatta", ha raccontato il nuovo primatista.

Senza Superbike da luglio

Il salto rispetto al passato è evidente anche nei numeri personali di Hickman. Il suo miglior giro a Macao risaliva al 2017, un 2:23,8: questa volta è sceso di oltre un secondo, e per tre tornate di fila. Un risultato ancora più significativo se si considera che il britannico arrivava all'appuntamento senza aver guidato una Superbike da diversi mesi. "Nel 2017 avevo girato in 2:23,8, che finora era il mio giro più veloce qui. Il fatto di aver fatto tre giri consecutivi sul 2:22 dimostra quanto siamo forti in questo momento. Mi sono sentito bene sulla moto come non mi capitava dal Tourist Trophy 2025, e questo nonostante non salissi su una Superbike da luglio", ha sottolineato Hickman.