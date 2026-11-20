GP di Macao, la pioggia cancella la seconda qualifica: Hickman in pole, Bottalico parte in seconda filaIn Pista
La griglia del Gran Premio di Macao non cambierà più. La pioggia caduta senza sosta nella seconda giornata ha reso il Guia Circuit troppo scivoloso e imprevedibile, e la direzione gara ha deciso per motivi di sicurezza di cancellare la seconda qualifica.
Per lo schieramento vale quindi la classifica del primo turno: Peter Hickman scatta dalla pole position, mentre Maurizio Bottalico partirà quinto, al centro della seconda fila.
Il provvisorio è diventato definitivo, insomma. Chi sperava di approfittare del secondo turno per avvicinare il 2:26.395 del britannico, raccontato nel nostro articolo GP di Macao, Peter Hickman detta legge nelle Quali1, Maurizio Bottalico partenza ritardata, è rimasto ai box a guardare il cielo.
Lo schieramento delle prime due file
Il quattro volte vincitore della gara a inviti affronterà la 58esima edizione dalla casella più ambita con la BMW del team Zeeco BMW by 8TEN Racing. Accanto a lui il nordirlandese Paul Jordan, in sella alla Honda della Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance, e l'austriaco Julian Trummer con la BMW di RVS Motorsport. Questa la composizione delle prime due file:
- Peter Hickman (Zeeco BMW by 8TEN Racing)
- Paul Jordan (Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance)
- Julian Trummer (RVS Motorsport)
- Rob Hodson (SMT Racing)
- Maurizio Bottalico (RVS Motorsport)
- Phillip Crowe (Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance)
Per Bottalico, unico italiano in gara, la cancellazione ha un sapore particolare. Nel primo turno le moto RVS erano rimaste ferme ai box fino a metà sessione per le ultime regolazioni, quindi il secondo turno rappresentava l'occasione per sfruttare un setup più rifinito. Il quinto posto resta comunque una base concreta per puntare in alto.
Il resto della griglia e il via
Il Macau GP partirà sabato 21 novembre alle 09:10 locali, le 02:10 della notte in Italia. Resta da capire se il meteo concederà una pista asciutta: con così pochi giri alle spalle, ogni dettaglio di setup lasciato in sospeso potrebbe pesare sul risultato. La diretta streaming del Macau GP sarà accessibile su YouTube, questo il link.