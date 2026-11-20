La griglia del Gran Premio di Macao non cambierà più. La pioggia caduta senza sosta nella seconda giornata ha reso il Guia Circuit troppo scivoloso e imprevedibile, e la direzione gara ha deciso per motivi di sicurezza di cancellare la seconda qualifica.

Per lo schieramento vale quindi la classifica del primo turno: Peter Hickman scatta dalla pole position, mentre Maurizio Bottalico partirà quinto, al centro della seconda fila.

Lo schieramento delle prime due file

Il quattro volte vincitore della gara a inviti affronterà la 58esima edizione dalla casella più ambita con la BMW del team Zeeco BMW by 8TEN Racing. Accanto a lui il nordirlandese Paul Jordan, in sella alla Honda della Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance, e l'austriaco Julian Trummer con la BMW di RVS Motorsport. Questa la composizione delle prime due file:

Peter Hickman (Zeeco BMW by 8TEN Racing) Paul Jordan (Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance) Julian Trummer (RVS Motorsport) Rob Hodson (SMT Racing) Maurizio Bottalico (RVS Motorsport) Phillip Crowe (Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance)

Per Bottalico, unico italiano in gara, la cancellazione ha un sapore particolare. Nel primo turno le moto RVS erano rimaste ferme ai box fino a metà sessione per le ultime regolazioni, quindi il secondo turno rappresentava l'occasione per sfruttare un setup più rifinito. Il quinto posto resta comunque una base concreta per puntare in alto.

Il resto della griglia e il via