Marc Marquez , salvo ribaltoni imprevedibili, sta per mettere le mani sul decimo Mondiale, l'ottavo in top class. Arriva a questo traguardo a 33 anni e un'ultima fase di carriera costellata di infortuni e clamorosi recuperi. Ha ancora due anni di contratto con la Ducati ma il dubbio sale: MM93 potrebbe annunciare il ritiro fra pochi giorni?

La stagione 2027 infatti gli riserverebbe non poche difficoltà. La prima, ovviamente, è l'arrivo in Ducati ufficiale di Pedro Acosta, la stella emergente della top class. Finora è stato l'unico a cavare il ragno dal buco KTM, per cui tutti si aspettano che con la Desmosedici possa esplodere definitivamente. Il secondo, forse ancora più decisivo, è il cambio epocale che la MotoGP si trova davanti.

La svolta regolamentare 2027 doveva essere alleata per Marc Marquez, almeno sulla carta. Invece i primi contatti con la Ducati 850cc. Nel paddock corre voce che il pilota spagnolo sarebbe caduto durante la prima sessione con il nuovo prototipo e, in una seconda uscita, avrebbe avuto sensazioni deludenti con le gomme Pirelli.

Una caduta e gomme da capire

Sono segnali da non sottovalutare, ma nemmeno da trasformare in una sentenza: si tratta delle prime ore di lavoro su una moto completamente nuova. Il cambio di fornitore potrebbe pesare quanto la riduzione di cilindrata. Marquez ha costruito la sua carriera sulla capacità di sfruttare l'avantreno, di spingersi oltre il limite in frenata e di salvare situazioni che per altri sarebbero già perse. Passare da Michelin a Pirelli significa ricalibrare tutto: punti di riferimento sull'aderenza, reazioni in staccata, comportamento in piega.

La rivoluzione 2027

Il catalano, in classe regina dal 2013, ha attraversato quasi tutte le trasformazioni recenti della MotoGP: elettronica, aerodinamica, abbassatori e diverse generazioni di gomme. Il salto del 2027 però è di un'altra portata. I motori scendono da 1000 a 850cc, l'aerodinamica viene ridimensionata, spariscono i dispositivi di regolazione dell'altezza e Pirelli prende il posto di Michelin.

Moto più leggere e meno impegnative dal punto di vista fisico potrebbero teoricamente favorire un pilota con un braccio destro ancora delicato. Ma una moto più semplice da guidare non è per forza una moto più semplice da capire subito, e i primi giri di Marquez sembrano confermarlo.

Il nodo del braccio destro

A 33 anni, Marquez non deve solo adattarsi a nuove regole. La caduta di Mandalika nel 2025 gli avrebbe provocato lesioni nervose al braccio destro e, nonostante l'intervento chirurgico, il recupero non sarebbe ancora completo. Una condizione che continua ad alimentare le voci su un possibile ritiro anticipato.

Trarre conclusioni adesso sarebbe prematuro. Prima c'è un decimo titolo da mettere in bacheca, poi l'inverno dirà se l'era 850cc e le Pirelli diventeranno davvero un ostacolo o solo il primo capitolo di un nuovo adattamento. Sempre che Marc ci sia ancora....