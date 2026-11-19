Marquez a un passo dal titolo MotoGP 2026: Raul Fernandez spiega perché Aprilia non gli ha steso il tappeto rosso.

Raul Fernandez, pilota Aprilia con il team satellite Trackhouse, non ha dubbi in proposito e indica l'alfiere Ducati come artefice del proprio successo. Lo stesso Marquez ha predicato calma prima di chiudere matematicamente i conti, ma il traguardo appare molto vicino ( Il dibattito è acceso: Marc Marquez sta praticamente vincendo da solo l'iride MotoGP 2026, con la fenomenale rimonta di oltre 100 punti attuata dal Mugello ad oggi, o Aprilia gli ha dato una mano?, pilota Aprilia con il team satellite Trackhouse, non ha dubbi in proposito e indica l'alfiere Ducati come artefice del proprio successo. Lo stesso Marquez ha predicato calma prima di chiudere matematicamente i conti, ma il traguardo appare molto vicino ( secondo match point in Portogallo ). Fernandez certo esalta la stagione da protagonista del marchio Aprilia, ma ammette anche che il connazionale ci ha messo qualcosa in più...

La condizione fisica di Raul Fernandez

"Questa parte del legamento... Ancora non si chiude del tutto" ha ammesso Raul Fernandez, come riportano su "Non è una scusa per non correre, ho già corso e penso di potercela fare. Una volta che mi sarò riscaldato, non ci saranno scuse." Al momento come sta? "È una sensazione molto simile a quella che ho provato quando sono arrivato in Qatar. Non avevo mai preso punti in MotoGP a Lusail e non ne ho mai conquistati nemmeno qui. È una pista dove, a differenza del Qatar, ho vinto in altre categorie e mi piace molto. Non voglio dire che sarà la stessa cosa, ma penso che se ci concentriamo su noi stessi e tiriamo fuori il meglio di noi, possiamo essere competitivi." Nessun obiettivo preciso per l'alfiere Trackhouse Aprilia. "Non lo so. Potremmo essere tra i primi 10, tra i primi 5... Lavoreremo per dare il massimo e, una volta raggiunto l'obiettivo, tornerò a casa felice". Verso il penultimo GP della stagione 2026, c'è da considerare anche il dito infortunato, anche se stavolta va meglio.ha ammesso Raul Fernandez, come riportano su Motosan Al momento come sta?Nessun obiettivo preciso per l'alfiere Trackhouse Aprilia.

La lotta per il titolo MotoGP

Chi ha "vinto" l'iride 2026? Ancora nessuno, ma sembra ormai manchi pochissimo a Marc Marquez per l'ottavo in classe regina, il 10° in assoluto in carriera. "Non credo che ci sia più molta lotta in classifica, Marc è nettamente avanti" ha sottolineato Raul Fernandez. "Inoltre, quando si guarda a un campionato, penso che ci si concentri di più sulle prestazioni di ogni singolo pilota, e credo che Marc abbia praticamente la vittoria in tasca." Aprilia ha forse 'steso il tappeto rosso', metaforicamente, a Marc Marquez? "Penso che abbiano avuto un'ottima stagione, con una moto molto competitiva e costante per tutto l'anno. E beh, forse nessuno dei quattro piloti ha dato il 100% in ogni momento, e penso che sia qui che Marc ci ha battuto." Un no quindi, che lo spagnolo rimarca così: "Credo che Marc abbia vinto, l'Aprilia non ha perso. Quanti sprint ha vinto [Marquez]? Dieci. Non credo che tutte le Aprilia messe insieme ne abbiano vinti così tanti. Quante gare della domenica ha vinto? Alla fine, penso che Marc abbia dato quel qualcosa in più e abbia fatto la differenza. Per me, è stato Marc."