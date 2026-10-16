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Macau GP 2026 senza il favorito, un italiano può sognare nella sfida folle fra i grattacieli

In Pista
di Paolo Gozzi
Macau GP: Davey Todd vincitore 2025
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Il Macau Motorcycle Grand Prix perde il suo vincitore uscente e ritrova il suo re di sempre. Nella lista dei 20 piloti invitati per l'edizione numero 58 c'è un solo pilota salito sul podio negli ultimi quattro anni: Peter Hickman.
La gara si correrà il 21 novembre sul Guia Circuit, il tracciato cittadino lungo 6,2 chilometri. Come da tradizione l'accesso è riservato a chi riceve uno degli ambiti inviti dell'organizzatore, e quest'anno la selezione ha riservato più di una sorpresa.

Todd e Kostamo fermi ai box

Le assenze pesano. Non ci sarà il britannico Davey Todd, vincitore delle ultime due edizioni, nel 2024 e nel 2025, nella foto d'apertura. Mancherà anche il finlandese Erno Kostamo, primo al traguardo nel 2022. Entrambi sono costretti a rinunciare a causa di infortuni.
Senza due degli ultimi tre vincitori, il quadro dei favoriti si semplifica. E porta quasi inevitabilmente a un solo nome.

Hickman, il grande favorito

Peter Hickman si presenta a Macao con la BMW del team Zeeco BMW by 8TEN Racing e con un palmarès che parla da solo: ha già vinto questa corsa quattro volte. Un anno fa il britannico aveva chiuso secondo, nella gara del suo rientro, dopo aver saltato gran parte della stagione per un infortunio rimediato al Tourist Trophy.
Stavolta il pilota inglese arriva senza i rivali che lo hanno battuto di recente. L'occasione per la quinta vittoria sul Guia Circuit è concreta, ma sulle strade di Macao nulla è scontato fino alla bandiera a scacchi. Appuntamento al 21 novembre.
Maurizio Bottacolo correrà per la seconda volta il Macau GP

C'è anche Maurizio Bottalico 

Nella lista iscritti figura anche Maurizio Bottalico, che dopo le esperienze nelle ultime edizioni del Tourist Trophy e North West 200 è ormai considerato fra i top rider delle road races. Il pluricampione europeo e tricolore di velocità in salita, nonchè trionfatore al Manx TT, gareggerà con la BMW M1000RR iscritta dal team RSV. Lo scorso anno, al debutto su Guia Circuit, finì sorprendentemente sesto. Questa volta il podio diventa un obiettivo più che ragionevole. A fargli compagnia altri nomi ben conosciuti al TT, come Paul Jordan e Rob Hodson: entrambi correranno con la Honda CBR-RR.
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diPaolo Gozzi

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