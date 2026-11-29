Un omaggio che commuove e finali amari: tre momenti da ricordare dell’ultimo GP Moto3 a Valencia.

Valencia è il momento per tutti dell'ultimo GP prima di una stagione di cambiamenti. Guardiamo alla Moto3: ha vinto David Almansa, che si prende così il vice-campionato aprendo l'ennesimo podio tutto spagnolo. In questo caso però analizziamo altri tre momenti di questo GP appena andato in archivio, assieme al Mondiale 2026. Il campione Maximo Quiles ha voluto omaggiare Luis Salom con un casco speciale, Joel Kelso ahimè è finito in ospedale fratturato per una caduta in Q2, mentre l'Italia della categoria... Vediamo questi tre punti.

Maximo Quiles, casco speciale per Salom

"C'era un bel rapporto, quand'ero piccolo mi ha aiutato molto" ha raccontato l'iridato Moto3 a DAZN España prima del GP. "In questa categoria lui ha lottato fino alla fine per il titolo, è diventato quasi-campione. Io lo sono diventato e volevo davvero fare qualcosa del genere". Aggiungendo anche che "Pensavo che tutti lo sapessero, ma il rosa sul casco sempre stato per lui, mi aveva colpito". Luis Salom, scomparso nel giugno 2016 in seguito ad un gravissimo incidente durante il Gran Premio di Catalunya, continua ad essere ricordato, stavolta nell'ultimo GP di questa stagione 2026 dal campione Moto3 in carica, con un semplice ma fortissimo omaggio.

Joel Kelso, finale con fratture

Non è andata benissimo invece all'alfiere GRYD Racing in quest'ultimo evento dell'anno. L'australiano infatti è stato protagonista di un brutto incidente con il rookie Veda Pratama, e purtroppo ha avuto la peggio. Subito soccorso anche dal collega indonesiano, è stato poi portato al Centro Medico e in seguito in ospedale. "Joel Kelso è attualmente in ospedale ed è stato sottoposto a controlli preventivi a seguito di un incidente durante la sessione Q2 di questo pomeriggio" scriveva ieri la sua squadra. L'aggiornamento non è stato quello sperato: "Joel Kelso ha riportato fratture multiple al bacino e rimarrà in ospedale per la notte sotto osservazione. Non è certo il modo in cui volevamo concludere la stagione, ma purtroppo questo è parte delle corse. Auguriamo a Joel una guarigione rapida e senza intoppi!"

A.A.A. Italia cercasi