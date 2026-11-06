Tegola Bertelle, GP Qatar già finito: come sta il pilota Moto3

Matteo Bertelle subito fuori causa per l'infortunio riportato nelle prime prove Moto3 in Qatar. La situazione.

Matteo Bertelle, è subito fuori causa nel Gran Premio del Qatar, e costretto a guardare melanconicamente dal box l'andamento del fine settimana a Lusail. Una brutta caduta alla curva 9 a poco più di tre minuti dalla fine della prima sessione di giornata ha messo KO il padovano di LevelUp MTA per il resto del fine settimana qatariota ( Un incidente nelle FP1 e l'unfit per frattura al primo metacarpo della mano sinistra con operazione già programmata. Il miglior italiano della Moto3,, è subito fuori causa nel Gran Premio del Qatar, e costretto a guardare melanconicamente dal box l'andamento del fine settimana a Lusail. Una brutta caduta alla curva 9 a poco più di tre minuti dalla fine della prima sessione di giornata ha messo KO il padovano di LevelUp MTA per il resto del fine settimana qatariota ( qui gli orari ). Un weekend di preoccupazione vista la zona in cui si corre, con tanto di protocollo d'emergenza in caso di peggioramento della situazione politica internazionale...

Fuori causa il miglior italiano della Moto3

Questa era la vera stagione di ripartenza dopo il pesante infortunio accusato nel corso del 2025, bloccandolo praticamente per la maggior parte del campionato. Matteo Bertelle aveva poi utilizzato le ultime gare come 'rampa di lancio', prima di ripartire a tempo pieno in questo 2026 con il chiaro obiettivo di essere ben più protagonista. In effetti possiamo dire che, prima di questa nuova tegola, Matteo Bertelle stava comunque mettendo a referto l'anno del riscatto, non facile dopo il serissimo infortunio, da non sottovalutare... A referto per il 22enne di Monselice due podi notevoli, in primis il 3° posto di Le Mans in condizioni miste ed in seguito il terzo gradino del podio al Sachsenring con una strepitosa volata al fotofinish che l'ha premiato. Ecco però un nuovo problema alla fine di questo 2026... Vedremo ora se riuscirà a tornare per il prossimo round a Portimao, o dovremo aspettare Valencia, oppure dobbiamo dare per conclusa la sua avventura in Moto3. Anche se questo infortunio non lo aiuta: Bertelle è dato al salto in Moto2 nel 2027, ma non c'è ancora alcuna ufficialità e il futuro appare ancora più nebuloso...