Una raccolta fondi per Salvo Sallustro, futuro da ricostruire dopo il Manx GP: la situazione

Avviata una raccolta fondi per sostenere Salvo Sallustro, gravemente ferito al Manx GP , nel difficile percorso di riabilitazione. I dettagli.

Salvo Sallustro, 41enne pilota-carabiniere originario di Noto e in servizio in provincia di Vicenza, rimasto Il percorso di recupero è ancora molto lungo e difficile, ora l'appello è per la solidarietà in aiuto della famiglia di, 41enne pilota-carabiniere originario di Noto e in servizio in provincia di Vicenza, rimasto gravemente ferito in un terribile incidente avvenuto lo scorso agosto durante le prove del Manx GP, sull'Isola di Man. La sfida continua presso l'Unità Spinale di Vicenza, lontano dalle competizioni che tanto ama ma col massimo sostegno della compagna (con la loro bambina di appena due anni), di parenti e amici. Vi lasciamo le parole che introducono la raccolta fondi, che ben esprimono la lotta che sta vivendo la famiglia accanto al pilota, e in fondo il link dedicato per chi volesse contribuire o diffondere il messaggio.

La raccolta fondi per Salvo Sallustro

Il 16 agosto la vita di Salvo è cambiata improvvisamente a causa di un grave incidente in moto durante le qualifiche del Manx Gp sull'Isola di Man. Le sue condizioni sono apparse subito critiche infatti dopo l'incidente, è rimasto in coma farmacologico per 12 giorni. Da quel momento è iniziata una lunga battaglia fatta di ricoveri, interventi, dolore e tanta determinazione. Ma Salvo non è solo il ragazzo che oggi dopo una lesione midollare lotta per tornare a vivere. È anche un pilota di grande talento, che ha sempre affrontato ogni sfida con passione, disciplina e coraggio. È un carabiniere, un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio degli altri, ma soprattutto è il papà di una splendida bambina di due anni, che ogni giorno aspetta il suo ritorno a casa e rappresenta la sua forza più grande.

Oggi si trova ricoverato presso l'Unità Spinale di Vicenza, dove ogni giorno affronta con determinazione un intenso percorso riabilitativo. I medici e i terapisti stanno facendo tutto il possibile, ma il cammino sarà ancora lungo e potrebbe proseguire in un centro altamente specializzato. Per offrirgli le migliori possibilità di recupero saranno necessari mesi di riabilitazione intensiva, fisioterapia, eventuali trasferimenti, ausili specifici e un continuo supporto assistenziale. Molte di queste spese non sono completamente coperte dal Servizio Sanitario e rappresentano un peso importante per la nostra famiglia. Per questo chiediamo il vostro aiuto.

Ogni donazione, piccola o grande, contribuirà concretamente a sostenere il percorso riabilitativo specialistico, le terapie necessarie, eventuali trasferimenti in centri di eccellenza, ausili e attrezzature per il recupero, le spese legate all'assistenza durante questo difficile percorso. Sappiamo che la strada sarà lunga, ma crediamo che con il sostegno di tante persone possa essere affrontata con maggiore serenità. Ogni contributo sarà un passo in più verso il suo futuro, ma anche verso quello della sua bambina, che merita di poter crescere accanto al suo papà. Se non puoi contribuire economicamente, condividere questa raccolta sarà comunque un aiuto preziosissimo. Grazie, di cuore, per ogni gesto di solidarietà, per ogni condivisione e per la vicinanza che vorrete dimostrarci. Insieme possiamo dare a Salvo la migliore possibilità di tornare a vivere la sua vita e ad abbracciare di nuovo la sua famiglia.

-> Per chi volesse contribuire, ecco il link: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-salvo-dopo-un-grave-incidente-al-manx-gp