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Voge rilancia il quattro cilindri: la 660RR guida l'offensiva 2027 presentata a EICMA

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Voge 660RR
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Un quattro cilindri in linea da 99 CV su una sportiva di media cilindrata: è la mossa con cui Voge si è presentata a EICMA 2026, dove il marchio cinese ha svelato una delle offensive di prodotto più ampie della sua storia. Accanto alla nuova 660RR arrivano una naked da 800 cc, una sportiva di piccola cilindrata, una custom con cambio automatizzato e due scooter GT.
Il messaggio è chiaro: Voge vuole uscire dai segmenti in cui si è mossa finora e presidiare categorie nuove, dalla mobilità urbana alle sportive, passando per le naked di fascia medio-alta e il mondo custom. Con soluzioni tecniche molto diverse tra loro.

660RR, il cuore è sotto la carena

La 660RR è il modello destinato a far parlare gli appassionati di guida sportiva. Il motore è un quattro cilindri in linea bialbero da 662,8 cc, capace di 99 CV a 11.500 giri e 64 Nm di coppia massima. In un segmento di media cilindrata dominato da altre architetture, il frazionamento a quattro conferisce alla moto un carattere ben distinto. Al suo fianco debutta la piccola 125RR, pensata per chi muove i primi passi nel mondo delle carenate.
voge

800R, la naked del salto di categoria

L'altra novità di peso strategico è la 800R, con cui Voge entra in uno dei segmenti più affollati del mercato. Il bicilindrico da 798 cc eroga 93,8 CV e 81 Nm, valori che promettono una moto adatta sia alla guida sportiva sia a un utilizzo più versatile. La ciclistica prevede forcella a steli rovesciati e ammortizzatore di sterzo.
Ricca la dotazione elettronica: quattro riding mode, quickshifter bidirezionale, ABS e controllo di trazione. C'è anche la luce di frenata d'emergenza, che segnala alle auto in coda le decelerazioni improvvise.

Custom con cambio AMT e scooter GT

Il capitolo custom si apre con la nuova famiglia 625 CU, che introduce una trasmissione manuale automatizzata AMT. Sul fronte urbano trovano spazio gli scooter SR125GTS e SR16 380, mentre lo SR16 Air, già in vendita sul mercato spagnolo, ha sfruttato la vetrina milanese per presentarsi alla stampa specializzata.
Le nuove Voge sono attese sul mercato tra la fine del 2026 e il corso del prossimo anno. Prezzi e tempistiche per l'Italia restano da definire, ma il 2027 si annuncia come una stagione chiave per l'espansione del marchio in Europa.
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