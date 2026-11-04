ZXMOTO lancia la sfida cinese nel Mondiale MXGP, "arrivederci" per Fantic

Debutto storico per ZXMOTO in MXGP: presentati team e piloti all'EICMA 2026, mentre Fantic saluta il Mondiale per il 2027.

ZXMOTO ha scelto l'EICMA 2026 per ufficializzare i suoi programmi, presentando quindi squadra e piloti per il debutto MXGP. La nuova struttura si chiama ZXMOTO JM Racing Factory, Fantic. Che ha salutato il Mondiale per la stagione 2027... Tornando a ZXMOTO, Le due MX450 saranno affidate al norvegese Kevin Horgmo, in classe regina dal 2024, ed allo spagnolo Oriol Oliver, pronto per il secondo anno nella categoria. Ci sarà di sicuro un marchio cinese nel Mondiale Motocross 2027.ha scelto l'EICMA 2026 per ufficializzare i suoi programmi, presentando quindi squadra e piloti per il debutto MXGP. La nuova struttura si chiama è quindi ufficiale quanto si vociferava : una rinnovata sfida per il team guidato da Jacky Martens che fino a questo 2026 è stata la squadra factory della casa lombardo-veneta... Tornando a ZXMOTO, Le due MX450 saranno affidate al norvegese, in classe regina dal 2024, ed allo spagnolo, pronto per il secondo anno nella categoria.

ZXMOTO sbarca nel Motocross

Dopo la wild card di JHL Moto, primissimo marchio cinese a sbarcare in MXGP, arriva il momento del debutto a tempo pieno. Sembrava che dovesse essere un doppio esordio per il paese asiatico, con anche KOVE chiamato al via prima del cambio di programmi (ve ne abbiamo parlato nel pezzo qui in basso). Ne abbiamo parlato ampiamente in passato, ora ZXMOTO ha tutto pronto per cominciare davvero la nuova sfida: confermato appunto l'ingresso nella classe regina del Mondiale Motocross, certissimi sia i due piloti che la struttura.

Come detto, il team è quel JM Racing che quest'anno ha corso nel Mondiale MXGP assieme a Fantic, con Alberto Forato e Brent van Doninck. Una stagione travagliata, tra infortuni, assenze o sostituti in corsa, e risultati ahimè al di sotto delle aspettative. Jacky Mertens e la squadra ora tentano la fortuna col marchio cinese, invece il marchio tricolore con cui collaborava...

Fantic saluta tutti (per ora)

Già ieri il manager Davide Guarnieri, in occasione del Talk Fantic Factory Racing 2027 svolto ieri a EICMA, aveva confermato che non ci sarà nessuna Fantic in MXGP nel 2027: la fine della collaborazione con JM Racing ed il poco tempo per trovare un pacchetto tecnico-organizzativo all'altezza. Passo indietro quindi per la casa lombardo-veneta, che ha parlato però solo di arrivederci, non di addio definitivo: lo sguardo è già al futuro, per strutturare un nuovo programma che riporti Fantic sia in MXGP che in MX2, partendo a breve termine dalla crescita e dallo sviluppo dei giovani nelle categorie EMX. Di oggi la conferma anche attraverso una nota Fantic, che vi riportiamo per intero.

"In vista della stagione 2027, il progetto Motocross si svilupperà attorno al team Fantic Factory Racing EMX gestito da Daniele Marchese. Confermato anche il pilota di punta Bertram Thorius, 16enne talento danese, già autore di una vittoria di manche e tre podi EMX125. Sarà affiancato da due giovani piloti nel team ufficiale. Inoltre Fantic amplierà il sostegno a piloti e strutture esterne, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nelle competizioni europee e nazionali giovanili. Una scelta strategica legata a una visione a lungo termine, che lascia aperta la porta ad un eventuale ritorno di Fantic nel Mondiale Motocross negli anni a venire. Parallelamente all’attività in pista, sarà portato avanti lo sviluppo interno non solo della XX 125 con kit racing, ma anche della XXF 450 e della nuovissima XXF 250".