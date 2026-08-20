I cinesi pronti a sbarcare in MXGP? ZXMOTO ne ha tutta l'intenzione

Aria di cambiamento in MXGP? ZXMOTO tratta con JM Racing (attualmente squadra factory Fantic) per il 2027, cresce il peso dei costruttori cinesi.

La classe regina del Mondiale Motocross potrebbe accogliere a tempo pieno un nuovo costruttore dal 2027. Non c'è ancora nessuna ufficialità, ma le voci corrono e le "prove" nello scorso GP di Lommel potrebbero rivelarsi determinanti per la decisione finale di approdare in MXGP assieme a JM Racing. Sarebbe un cambiamento non da poco: per chi non lo sapesse, la squadra belga è infatti presente attualmente nella categoria come Fantic Factory Racing MXGP, ovvero il team ufficiale del marchio veneto, che ha iniziato proprio quest'anno una nuova sfida dopo aver chiuso una lunga collaborazione con Honda. Purtroppo non è un'annata memorabile per Fantic e il suo team, tra i risultati non proprio eccezionali e gli infortuni di entrambi i piloti...

ZXMOTO pronto alla sfida MXGP?

Mentre KOVE ha dichiarato ufficialmente che il Motocross non è ancora nei piani , almeno non a brevissimo termine, ecco un altro marchio cinese che invece ha tutta l'intenzione di lanciarsi subito nella nuova sfida. Come riporta GateDrop , ZXMOTO aveva inizialmente pianificato di entrare nel campionato EMX250 nel 2027. Sembra invece che sia cambiato tutto: anche se, come detto, non c'è ancora nulla di ufficiale dal marchio, ci sono svariati indizi che suggeriscono che la stagione MXGP 2027 potrebbe inaugurare un'interessante collaborazione tra ZXMOTO ed uno dei team più esperti del campionato, ampliando ulteriormente la crescente influenza dei produttori cinesi nel Motocross di calibro mondiale.

Potrebbe essere anche un rilancio interessante per la struttura di Jacky Martens visto che, come detto, al momento la situazione nel Mondiale MXGP 2026 è piuttosto deludente. Alberto Forato è nuovamente fuori per infortunio, stavolta a tempo indeterminato, tanto che Fantic ha ingaggiato Jörgen-Matthias Talviku al suo posto finché non si sarà rimesso. Di ieri la notizia che pure Brent van Doninck è KO: nel botto avvenuto nel GP Svezia ha riportato fratture a ben quattro costole, chissà quanto rimarrà fermo pure lui... Insomma, JM Racing potrebbe pure fare un pensiero ad una ipotetica rivoluzione nel 2027.