Singapore by night: Antonelli vola verso il titolo, prossimo show a Marina Bay

La Formula 1 non si ferma e dopo lo spettacolo offerto in Malesia è la volt adel GP di Singapore. Il tracciato cittadino di Marina Bay ospita il diciassettesimo atto della stagione in un week end che prevede anche la disputa della Sprint.

Il secondo posto di Kimi Antonelli, dietro uno scatenato Max Verstappen, indirizza fortemente il Mondiale. Restano ancora parecchie sfide, ma il traguardo appare sempre più distintamente. Ecco la guida e gli orari del GP Singapore.

Red Bull vince anche come motorista

La prima cosa da dire è l'annuccio fatto da Stefano Domenicali che ha dichiarato che si correranno regolamente le gare in Qatar e ad Abu Dhabi, togliendo di fatto ogni possibilità ad una prova ad Imola. Sepang ci ha lasciato con Verstappen vittorioso che vorrà bissare il successo, ma sa che la prossima pista sarà completamente diversa visto che si andrà su un cittadino. Ma ora l'olandese ha la mente libera avendo vinto la sua prima gara in questo 2026. Il trionfo è stato particolarmente siginficativo anche dal punto di vista tecnico: la Red Bull, dopo aver conquistato tanti Mondiali con motorizzazioni differenti, adesso primeggia anche con un propulsore fatto in casa.

Antonelli è tutto nelle tue mani

Andrea Kimi Antonelli adesso può gestire 84 punti di vantaggio a 6 appuntamenti: è tempo di fare qualche conto? George Russell, compagno di team, invece è con le spalle al muro. Il guasto accusato dalla W17 riduce le speranze Mondiali al lumicino. Adesso Russel ha una sola strategia: attaccare a testa bassa e sperare nella Dea Bendata.

La Ferrari è finita nel caos con una scelta iniziale di gomma abbastanza incomprensibile. Poi è stato Lewis Hamilton più affamato che mai a dare un senso al GP del Bahrein disputato in Malesia, acciuffando un podio di esperienza e talento. Alla fine di una gara un pò pazza anche Charles Leclerc, quarto, ha salvato il week end. La McLaren arriva a Marina Bay con tanti dubbi, soprattutto dopo gli scivoloni di Baku e Sepang. Serve che il team papaya si ritrovi, perchè ad oggi, è ritornata ad essere la quarta forza sulla griglia.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 320 punti George Russell (Mercedes) 236 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 214 punti Charles Leclerc (Ferrari) 191 punti Lando Norris (McLaren) 188 punti Max Verstappen (Red Bull) 188 punti Oscar Piastri (McLaren) 128 punti Isack Hadjar (Red Bull) 96 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 65 punti

Pierre Gasly (Alpine) 41 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 38 punti Franco Colapinto (Alpine) 27 punti Olivier Bearman (Haas) 20 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti Nico Hulkenberg (Audi) 7 punti Esteban Ocon (Haas) 7 punti Carlos Sainz (Williams) 7 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 556 punti Scuderia Ferrari 405 punti McLaren Mastercard F1 Team 316 punti Oracle Red Bull Racing 298 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 90 punti BWT Alpine F1 Team 68 punti TGR Haas F1 Team 27 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 17 punti Atlassian Williams F1 Team 12 punti Aston Martin Aramco F1 Team 7 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP di Singapore: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP di Singapore si corre in nottura, quindi considerando il fuso orario, ci riserva orari molto comodi. Avremo anche la mattinata per seguire la MotoGP di scena in Indonesia. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento sino al sabato per poi mandare in onda la gara domenicale in differita. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Marina Bay.

Venerdì 9 ottobre:

10:30-11:30: Prove libere 1

14:30-15:15: Qualifiche Sprint (diretta anche su TV8)

Sabato 10 ottobre:

11:00-12:00: Gara Sprint (diretta anche su TV8)

15:00-16:00: Qualifiche (diretta anche su TV8)

Domenica 11 ottobre:

14:00-16:00: Gara (differita TV8 alle 17:00)

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.

FOTO: social formula 1