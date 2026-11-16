Formula 1: Quando corrono a Las Vegas? Orari TV live e differite

Le sue luci, i suoi casinò, la prostituzione legale: la Formula 1 è pronta a far visita alla città di Las Vegas per il ventunesimo atto della stagione 2026.

E' una delle tappe più glamour ma il tracciato è assai tecnico e divertente: peccato che i giochi siano già fatti. Potrebbe essere l’atto conclusivo del campionato visto che in Medio Oriente le cose stanno peggiorando e i team hanno dato piena libertà di non esserci ai propri dipendenti. Vediamo dunque come arriviamo a questa gara e poi anche uno sguardo agli orari.

Norris, Verstappen e i ferraristi proveranno a vincere

Anche qui la Mercedes parte favorita: ad Interlagos è arrivato in anticipo il titolo Costruttori, dopo quello piloti firmato dal nostro fantastico Andrea Kimi Antonelli. L’italiano insegue il suo decimo successo stagionale ed in carriera. Dietro però è bagarre vera, per il secondo posto e per iniziare a prendersi il titolo di anti Mercedes per il 2027. Il GP del Brasile ha riportato al successo Lando Norris e la McLaren dopo che si erano persi nel corso della stagione. Attenzione anche alla Red Bull che nella seconda parte di stagione è stata la più solida con Max Verstappen che è il pilota che ha fatto più punti nelle ultime gare.

La Ferrari viene dalla brutta prestazione in Brasile e con tante questioni interne da risolvere in ottica 2027. Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono in lotta per il secondo posto nel Mondiale e soprattutto devono portare la rossa a chiudere seconda nei Costruttori: magre consolazioni, ma tant'è. La Racing Bulls proverà a continuare ad essere quinta forza del Mondiale e ci si aspetta una Alpine che torni in posizioni più alte. La tappa a Las Vegas è di casa per la Haas e per la Cadillac ma le due compagini statunitensi arrivano con entusiasmi diversi. La scuderia di Detroit soprattutto è ancora alla ricerca del suo primo storico punto e magari proverà ad andare all-in per trovarlo nello Stato del Nevada.

CLASSIFICA PILOTI

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 390 punti (Campione del Mondo)

2. Max Verstappen (Red Bull) 279 punti

3. George Russell (Mercedes) 262 punti

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 261 punti

5. Charles Leclerc (Ferrari) 251 punti

6. Lando Norris (McLaren) 246 punti

7. Oscar Piastri (McLaren) 152 punti

8. Isack Hadjar (Red Bull) 122 punti

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 87 punti

10. Pierre Gasly (Alpine) 42 punti

11. Arvid Lindblad (Racing Bull) 38 punti

12. Franco Colapinto (Alpine) 27 punti

13. Olivier Bearman (Haas) 23 punti

14. Gabriel Bortoleto (Audi) 14 punti

15. Nico Hulkenberg (Audi) 14 punti

16. Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti

17. Esteban Ocon (Haas) 7 punti

18. Carlos Sainz (Williams) 7 punti

19. Alexander Albon (Williams) 5 punti

20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punto

21. Ryo Hirakawa (Haas) 1 punto

22. Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

23. Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti

24. Sergio Perez (Cadillac) 0 punti

25. Rafael Camara (Haas) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 652 punti (Campione del Mondo) 1.

2. Scuderia Ferrari 512 punti

3. Oracle Red Bull Racing 415 punti

4. McLaren Mastercard F1 Team 398 punti

5. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 112 punti

6. BWT Alpine F1 Team 69 punti

7. TGR Haas F1 Team 31 punti

8. Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 28 punti

9. Atlassian Williams F1 Team 12 punti

10. Aston Martin Aramco F1 Team 7 punti

11. Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP di Las Vegas: dove vederlo

Il GP di Las Vegas avrà orari da veri mattinieri e ci vorranno almeno due sveglie per farsi trovare pronti. La tappa a stelle e strisce lascerà poi spazio ad una domenica fondamentale in MotoGP dove Marc Marquez a Portimao proverà a vincere il suo decimo Titolo. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Interlagos.

Venerdì 20 novembre:

01:30-02:30: Prove libere 1

05:00-06:00: Prove libere 2

Sabato 21 novembre:

01:30-02:30: Prove libere 3

05:00-06:00: Qualifiche (differita TV8 alle 20:15)

Domenica 22 novembre:

05:00-07:00: Gara (differita TV8 alle 18:00)

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FOTO: social formula 1