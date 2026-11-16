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MotoAmerica 2027, svelato il calendario: gran finale a Las Vegas e ritorno nello Utah dopo otto anni

In Pista
di Paolo Gozzi
Motoamerica: ecco le tappe del campionato 2027
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Per la prima volta nella sua storia MotoAmerica incoronerà i propri campioni a Las Vegas. Il campionato nordamericano di velocità ha ufficializzato il calendario 2027 e la novità più forte è proprio il gran finale nella capitale dell'intrattenimento, dal 15 al 17 ottobre, su un tracciato dove nessuno dei protagonisti ha mai girato. Non solo: la Superbike americana torna anche nello Utah, assente dal programma dal 2019.
Se Danilo Petrucci accetterà le lusinghe di passaggio al MotoAmerica, ecco cosa lo attende. Il nuovo calendario arriva dopo una stagione 2026 da record, quella del 50° anniversario della Superbike, con nuovi primati per ascolti televisivi, pubblico sui canali digitali e spettatori in circuito. Un campionato che si è rivelato anche imprevedibile: negli ultimi tre anni la classe regina ha avuto tre campioni diversi su tre moto di costruttori diversi, mentre nel 2026 tutte e sette le categorie hanno incoronato un nuovo vincitore.

Las Vegas, un finale senza riferimenti

L'ultimo round si correrà sull'Outside Road Course del Las Vegas Motor Speedway, 2,4 miglia (circa 3,9 km) e 12 curve. Si tratta di un tracciato stradale distinto dal celebre ovale che ospita la NASCAR, all'interno di un complesso abituato a grandi eventi come NHRA e Formula Drift. Prima dell'arrivo delle moto sono previsti interventi sull'impianto e sulla pista.
L'aspetto più intrigante riguarda la sfida sportiva. Nessun team dispone di dati raccolti in test o di assetti già collaudati su questo circuito, quindi la corsa al titolo si deciderà in condizioni di parità assoluta. Una variabile che può ribaltare i pronostici proprio nel weekend in cui si assegnano le corone.
MotoAmerica torna in Utah: nel 2019 vinse Tony Elias

Il ritorno nello Utah e le altre tappe

Dal 24 al 26 settembre si correrà a West Desert, nello Utah. L'impianto è stato rilevato dalla società di investimento PV3 Enterprises, che ha acquistato una proprietà di 511 acri e ha messo sul piatto oltre 50 milioni di dollari per rinnovarla: infrastrutture della pista, tribune, box del paddock e servizi per il pubblico. La struttura ha riaperto il 19 settembre e MotoAmerica utilizzerà l'Outer Course, una configurazione velocissima.
La stagione partirà invece con la tradizione: la Daytona 200 al Daytona International Speedway dall'11 al 13 marzo. Confermate anche due tappe che mancavano all'appello, Ridge Motorsports Park a Shelton, nello stato di Washington (25-27 giugno), e Mid-Ohio Sports Car Course a Lexington (30 luglio-1 agosto). Questi i dieci appuntamenti del 2027:
  • Daytona International Speedway (Daytona 200), 11-13 marzo
  • Michelin Raceway Road Atlanta
  • Road America
  • WeatherTech Raceway Laguna Seca
  • VIRginia International Raceway
  • New Jersey Motorsports Park
  • Ridge Motorsports Park, 25-27 giugno
  • Mid-Ohio Sports Car Course, 30 luglio-1 agosto
  • West Desert (Utah), 24-26 settembre
  • Las Vegas Motor Speedway, 15-17 ottobre
Le date dei round già annunciati in precedenza non sono state ribadite nella comunicazione. Il campionato si snoderà da marzo fino a metà ottobre, con il verdetto finale affidato a una pista tutta da scoprire.
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diPaolo Gozzi

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