Il pilota romano guiderà una Harley-Davidson l'anno prossimo: ufficiale il trasferimento nel team Joe Rascal, vincitore della corona con McDonald.

Il 2026 è stato il primo anno della Harley-Davidson Bagger World Cup , una categoria che ha sostituito la MotoE nel programma del Motomondiale e che ha riscosso un discreto successo. Si sono viste gare combattute e spettacolari, attirando così l'interesse sia degli appassionati di corse motociclistiche sia di piloti che per il futuro hanno iniziato a valutare anche quella classe per proseguire la loro carriera. Nel 2027 sulla griglia ci sarà anche Gabriele Ruiu.

Ruiu sulla Harley-Davidson del team Joe Rascal

Il 26enne romano è stato annunciato come nuovo pilota del team Joe Rascal Racing, la squadra che nel 2026 ha conquistato il titolo nella Bagger World Cup con Archie McDonald (confermato per il 2027) e che ha piazzato Eric Granado al terzo posto della classifica finale. La struttura australiana ha dimostrato di poter mettere i propri piloti nella condizione di essere altamente competitivi. Nelle 12 gare distribuite nei 6 round del calendario, ha conquistato ben 20 podi: 4 vittorie, 7 secondi posti e 9 terzi posti.

Ruiu è molto motivato per questa nuova sfida e spera di essere protagonista in sella alla sua Harley-Davidson, ecco cosa ci ha detto: "Sono molto contento di intraprendere questo nuovo campionato insieme al team Joe Rascal, neo vincitori della stagione 2026. Sarà sicuramente una stagione impegnativa ma molto stimolante. Non ho mai guidato questo tipo di moto, ma so che Harley ha fatto un grande lavoro per renderle molto competitive e divertenti da guidare. Non vedo l’ora di provarla e sentire la potenza di un 2100 c.c. sotto la sella. Volevo ringraziare di cuore il mio manager Mauro Boccadoro la mia famiglia e tutti gli sponsor che ci sosterranno per questa nuova avventura che non vediamo l’ora di iniziare".

Il pilota italiano ha maturato esperienza in diversi campionati, correndo sia ambito italiano sia in ambito internazionale, ma con la Harley-Davidson del team Joe Rascal proverà qualcosa di assolutamente nuovo nella sua carriera. Non possiamo che augurargli di ben figurare nella Bagger World Cup 2027.