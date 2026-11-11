Marc Marquez 'decacampione': quanto guadagnerà nel 2026

Marc Marquez arriva a Portimao con il titolo MotoGP a portata di mano. È in testa al Mondiale con 431 punti, 60 in più di Jorge Martin e 74 in più di Marco Bezzecchi, e in Portogallo gli bastano solo 14 punti per assicurarsi la corona, a prescindere dai risultati dei suoi rivali. Il fuoriclasse della Ducati è ormai una leggenda e i risultati trionfali si traducono in fama e denaro...

Marc Marquez campione e lavoratore autonomo

In Algarve Marc Marquez non si gioca solo una singola stagione o un altro titolo mondiale. Il decimo sigillo iridato lo porta oltre i nove di Valentino Rossi. Un risultato dal forte valore simbolico se si considera che arriva nell'anno del centenario della Ducati e l'ultimo prima dei cambiamenti regolamentari che ridefiniranno la MotoGP. Il pilota di Cervera ha già confermato che affronterà questa nuova era con la stessa squadra, avendo rinnovato il contratto con Ducati Lenovo per il 2027 e il 2028.

Dal suo esordio nel Motomondiale nel 2008 (in MotoGP dal 2013) ha guadagnato decine di milioni di euro lordi, grazie soprattutto ai contratti milionari con la Honda e ai bonus legati ai vari titoli mondiali. In più si aggiungano gli accordi commerciali, in primis con Red Bull, Alpinestars, Shoei ed Estrella Galicia. Ma non solo, perché Marc Marquez ha investito anche in immobili. Possiede una villa di lusso a Cervera con palestra e piscina (valore di 3 milioni), una super villa alle porte di Madrid (10 milioni) e alcune proprietà commerciali a Barcellona. Infine, gestisce il proprio brand legato al numero 93 e ha investito in progetti digitali, start-up e un'agenzia (Vertical Group) che cura l'immagine di diversi sportivi di fama mondiale.

Le tasse al Fisco

Al contrario di tanti suoi colleghi della MotoGP, Marc Marquez ha scelto di non trasferire la propria residenza fiscale in Andorra. Il Principato applica un'aliquota con un tetto massimo del 10% per i guadagni superiori a 40mila euro annui. Una bella differenza rispetto al 40-50% dei Paesi europei. Nel corso della sua carriera, fino ad oggi, il fuoriclasse della Ducati ha versato oltre 70 milioni di euro di tasse all'erario spagnolo, dove è nato e continua a vivere. Ogni anno versa nelle casse del Fisco spagnolo oltre 5 milioni di euro! "Stando da sempre in Spagna ho la metà di quello che potrei avere, ma mi sono sempre fatto delle domande: ‘Se avessi il doppio, mi cambierebbe la vita?'. La risposta era no", ha detto di recente il decacampione.

La vittoria del decimo titolo mondiale

Con la conquista dell'ottavo titolo in MotoGP, il secondo con il marchio Ducati, quanto guadagnerà Marc Marquez? Secondo stime non ufficiali, ma abbastanza attendibili, percepisce uno stipendio base di 12 milioni di euro a stagione. In caso di vittoria del titolo mondiale è previsto un bonus di 3 milioni di euro. A queste cifre bisogna sommare i premi legati ai risultati in pista, arrivando fino a 17,5 milioni a stagione. I bonus per ogni singola vittoria si avvicinano intorno a 150-200.000 euro a gara, 40.000 euro per le singole vittorie nelle Sprint Race. 80.000 euro per un secondo posto in gara lunga e 40.000 per il gradino più basso del podio.