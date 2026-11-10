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Aprilia blinda Savadori e prepara l'assalto finale: uno sgambetto a Ducati è ancora possibile

MotoGP
di Matteo Bellan
Lorenzo Savadori e Massimo Rivola di Aprilia Racing MotoGP si stringono la mano dopo la firma del rinnovo del contratto
Aprilia blinda Lorenzo Savadori: ora l'ultimo sforzo per "fregare" Ducati
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Il pilota romagnolo ha rinnovato il contratto con la casa di Noale, che nel finale di stagione vorrebbe togliersi una soddisfazione importante prima di focalizzarsi sul 2027.
Forse si parla poco del lavoro dei tester MotoGP, che hanno un ruolo prezioso nello sviluppo dei vari prototipi. Se Aprilia negli ultimi due anni ha fatto dei grandi passi in avanti, qualche merito va dato anche all'efficace lavoro svolto da Lorenzo Savadori, diventato collaudatore della casa di Noale nel 2020 e oggi riconfermato per altri due anni. Il contratto gli è stato rinnovato e la nuova scadenza è il 2028.
Il 33enne cesenate gode della stima di tutti nel box Aprilia. Sia sul piano umano sia su quello professionale ha saputo farsi apprezzare tanto e la firma di un nuovo accordo non sorprende. Massimo Rivola e il resto del team hanno ritenuto che la sua conferma fosse un tassello fondamentale anche per il futuro.

MotoGP, Savadori rinnova con Aprilia

Lorenzo Savadori e il test team Aprilia Racing MotoGP in pista
Savadori tester prezioso per Aprilia: nuovo accordo fino al 2028
Savadori è assolutamente entusiasta di rimanere tester della casa di Noale, la fiducia riposta in lui gli dà ancora più motivazione per i prossimi anni: “Sono davvero contento di continuare il mio percorso insieme ad Aprilia Racing, a cui sono molto legato. Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti. Stiamo lavorando tutti duramente per vedere sempre Aprilia davanti a tutti, e sono orgoglioso e onorato di far parte di questo fantastico gruppo di persone, che ci mettono non solo un grandissimo impegno, ma anche tanto cuore in tutto ciò che fanno”.
Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha spiegato chiaramente perché il romagnolo rimarrà nel suo attuale ruolo: “Ci sono poche eccezioni di piloti che sposano una causa incondizionatamente e mettono il bene dell'azienda davanti alla propria ambizione personale. Lorenzo è senza alcun dubbio una di queste, ed è uno dei motivi per cui Aprilia Racing è diventata un punto di riferimento nella top class e lo ha fatto con uno spirito di squadra assolutamente compatto. Aprilia Racing non sarebbe completa senza Giga Sava”.

Ducati può perdere il titolo costruttori?

Dopo l'annuncio riguardante il rinnovo contrattuale di Savadori, in casa Aprilia è il momento di preparare il finale di stagione MotoGP 2026. Mancano ancora due gran premi, a Portimao e a Valencia, e c'è il desiderio di concludere al meglio. Se il titolo mondiale piloti è ormai nelle mani di Marc Marquez e non è possibile pensare a un campione diverso da lui, invece la corona costruttori è ancora in palio.
Tra Aprilia e la leader Ducati ci sono 8 punti in classifica, quindi la casa di Noale ha la possibilità di togliere quel titolo a una rivale che lo conquista ininterrottamente dal 2020. Anche se brucia aver buttato tanti punti nella lotta con Marquez, c'è ancora la chance di chiudere il 2026 con un trofeo che forse viene troppo sottovalutato. Aprilia ci tiene ad aggiudicarselo e tra Portimao e Valencia darà il massimo per sconfiggere Ducati.
Da menzionare anche che il team Aprilia Racing è in vetta alla classifica riguardante i team con un vantaggio di ben 124 punti sul team Ducati Lenovo, quindi Noale è a un passo dall'assicurarsi per la prima volta in MotoGP anche questa affermazione prestigiosa.

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Lorenzo Savadori

diMatteo Bellan

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