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Ducati a EICMA 2026, la nuova Panigale V4 guadagna 0,4 secondi al giro: tutte le novità per il 2027

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Ducati Panigale V4
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Quattro decimi al giro: è il margine con cui la nuova Ducati Panigale V4 migliora il riferimento della versione precedente, ed è il numero che ha fatto da calamita allo stand di Borgo Panigale a EICMA 2026.
Il Salone di Milano, giunto all'83ª edizione, si è chiuso con Ducati tra le Case più visitate: migliaia di appassionati sono passati dallo spazio della Rossa nelle quattro giornate aperte al pubblico.
Una kermesse dai numeri imponenti: oltre 2.100 marchi e più di 300.000 metri quadrati espositivi. In questo contesto Ducati ha puntato su tre leve: la gamma 2027, le edizioni speciali e il suo primo secolo di storia.

La Superbike stradale fa un altro passo

La nuova Panigale V4 era alla sua prima uscita dal vivo in una fiera internazionale. Si tratta di un'evoluzione della settima generazione della Superbike di Borgo Panigale: ciclistica, motore ed elettronica sono stati affinati e il risultato è appunto un miglioramento di 0,4 secondi a giro rispetto al modello di riferimento precedente. Un dato che dice molto sulla direzione presa dalla Casa, sempre più orientata alla prestazione pura anche sulle moto di serie.
Accanto alla sportiva, Milano ha ospitato le cinque novità già svelate nell'ultimo appuntamento della Ducati World Première 2026:
  • Diavel V4
  • Panigale V2 SP
  • Panigale V4 SP
  • Streetfighter V4 SP
  • DesertX Rally, pensata per chi cerca il massimo in fuoristrada
La vera curiosità del pubblico, però, è stata l'anteprima della Desmo250 EDS, uno dei modelli che hanno attirato più attenzione tra gli appassionati.

Edizioni speciali e Scrambler in livrea Heritage

Il resto dello stand era un catalogo delle versioni più esclusive della gamma. In esposizione la Superleggera V4 Centenario, le Multistrada V4 Pikes Peak e Grand Tour, una Panigale V4 e una Diavel V4 personalizzate attraverso il programma Ducati Factory Made e la XDiavel Black Edition. Buona accoglienza anche per la nuova Scrambler Full Throttle con grafica Heritage, legata all'immaginario Land of Joy del marchio.

Il centenario in cento storie

Il secolo di vita di Ducati ha avuto uno spazio tutto suo. La mostra "100 anni. 100 storie. 100 momenti chiave del primo secolo di Ducati" ha accompagnato i visitatori lungo le tappe principali della storia aziendale attraverso alcune delle moto più rappresentative. Al centro della scena la Superleggera V4 Centenario Tricolore, circondata da una selezione di modelli storici.
Chiuso il Salone, la palla passa ora ai concessionari: la nuova Panigale V4 e le altre novità rappresentano la base su cui Ducati costruirà la sua stagione commerciale 2027.
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