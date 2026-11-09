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Jake Dixon "infastidito": com'è andato il debutto sulla Honda MotoGP in Qatar

MotoGP
di Matteo Bellan
Jake Dixon pilota Honda HRC sulla griglia di partenza MotoGP con tuta e cappellino addosso osservato da vicino da Cal Crutchlow in maglia bianca
Dalla Superbike alla MotoGP: com'è andato il debutto sulla Honda RC213V in Qatar
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Chiamato a Lusail per sostituire Mir, il pilota Superbike ha cercato di fare del suo meglio a distanza di cinque anni dalle sue uniche precedenti apparizioni in MotoGP: ecco il bilancio finale.
Jake Dixon non aveva mai corso con la Honda RC213V e il suo battesimo nella prima sessione di prove libere in Qatar è stato tutt'altro che positivo: dopo neanche cinque minuti è caduto. Ha fatto proprio quello che il team principal Alberto Puig gli aveva detto di non fare, ovvero non cadere. Ha perso tempo prezioso per continuare a conoscere la moto, però poi con i consigli del team HRC ha cercato di adattarsi e di migliorare progressivamente. Nel box c'era anche Cal Crutchlow a supportarlo e dargli qualche utile indicazione.
Ha concluso il venerdì di prove all'ultimo posto, ma con solo 2 decimi di distacco da Diogo Moreira, rookie del team LCR Honda che sicuramente conosce molto meglio di lui la RC213V. Penultimo nella Q1 delle Qualifiche, a 117 millesimi dal brasiliano, nella sprint race è arrivato ultimo a quasi 6 secondi da Maverick Vinales e nella gara lunga si è classificato quattordicesimo su quattordici piloti arrivati al traguardo con 7,6 secondi di distacco ancora da Vinales.

MotoGP Qatar: Dixon infastidito da un errore

Domenica il pilota britannico era partito bene, sorpassando sia Lecuona sia Morbidelli e si era portato in tredicesima posizione. Al quarto giro, però, è finito fuori dalla pista in curva 1 e ha perso contatto con il gruppo. Un errore fatale, dato che poi non è stato in grado di recuperare e ha condotto una corsa solitaria fino alla bandiera a scacchi.
Jake Dixon guida la Honda MotoGP sulla pista di Lusail in Qatar
MotoGP Qatar: Jake Dixon ambiva a un risultato migliore a Lusail
Dixon è grato per l'opportunità che gli è stata data dal team Honda HRC MotoGP, però al tempo stesso mastica un po' amaro per quell'errore: "Tutti qui sono stati incredibili nell'aiutarmi a migliorare in ogni singola sessione. È fantastico aver conquistato punti al nostro debutto, più di quanto avrei potuto sperare quando ero sull'aereo. Sono andato largo alla curva 1 durante i primi giri di gara e ho perso contatto con il gruppo, onestamente ero infastidito perché guardando i tempi a fine gara sarei stato in grado di stare con loro".
Forse avrebbe potuto conquistare un risultato migliore a Lusail, ma il pilota Superbike può comunque essere soddisfatto di come è andato il suo weekend MotoGP in Qatar. Aveva guidato un prototipo solo nel 2021, quando sostituì Franco Morbidelli sulla Yamaha M1 del team Petronas a Silverstone e ad Aragon. Il caso ha voluto che allora affiancasse il leggendario Valentino Rossi e stavolta il fratello Luca Marini, che però si è ritirato prematuramente dall'evento a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali.

Joan Mir tornerà a Portimao?

Marini dovrebbe correre regolarmente nel Gran Premio del Portogallo in programma nel weekend 20-22 novembre. Il periodo di pausa post Lusail dovrebbe permettergli di presentarsi a Portimao nella condizione di poter affrontare tutto il weekend senza troppi fastidi.
Da capire, invece, la situazione di Joan Mir. Dopo un po' di gran premi fuori per problemi di salute, era tornato a Sepang, ma evidentemente non era guarito e ha dovuto saltare il Qatar. Se per Portimao non dovesse farcela, non è escluso che il team Honda HRC MotoGP possa riconvocare Dixon. C'è anche il tester Takaaki Nakagami che è tornato in moto dopo un infortunio, però potrebbe essere preservato per gli importanti test in ottica 2027. Nei prossimi giorni si capirà meglio tutto.

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Jake Dixon

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