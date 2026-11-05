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Joan Mir non ce la fa, Honda pesca dalla Superbike: in Qatar corre Dixon

MotoGP
di Matteo Bellan
Jake Dixon pilota Honda HRC seduto nel box con il cappellino e la tuta addosso
Jake Dixon torna in MotoGP: sostituirà Joan Mir sulla Honda in Qatar
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Il team HRC conferma l'assenza del due volte iridato a Lusail, dove ci sarà il pilota SBK ad affiancare Marini: un ritorno nel Motomondiale.
Joan Mir era entusiasta di poter rientrare in occasione del gran premio MotoGP in Malesia, ma nel corso del weekend si è capito che i problemi che lo avevano tenuto fuori per quattro GP dopo Misano non erano stati completamente superati. La decisione più saggia è quella di fermarsi ancora e di concentrarsi sul pieno recupero. Il team Honda HRC ha annunciato che l'ex pilota Suzuki non prenderà parte all'appuntamento in Qatar del prossimo weekend.

Dalla Superbike alla MotoGP: Dixon sostituirà Mir a Lusail

Sulla RC213V di Mir salirà Jake Dixon, pilota che corre per il team Honda HRC del Mondiale Superbike. Ha vissuto una stagione 2026 decisamente travagliata a causa di un infortunio nel pre-campionato, però poi le sue condizioni fisiche sono progressivamente migliorate e non ha concluso malissimo il suo primo anno nel WorldSBK. A Lusail ha l'occasione di tornare nel paddock del Motomondiale, che ha frequentato per sette anni tra il 2019 e il 2025. Ha anche fatto due apparizioni in MotoGP nel 2021, sostituendo Franco Morbidelli sulla Yamaha M1 del team Petronas SRT.
Dixon, che affiancherà Luca Marini nel box, è entusiasta e riconoscente per l'opportunità che gli è stata data: "Prima di tutto devo ringraziare Honda HRC. Ricevere la chiamata per guidare una di queste moto è sempre fantastico e non vedo l’ora di farlo; credo che ogni pilota, da bambino, sogni di correre per il team ufficiale Honda in MotoGP. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho guidato una moto da MotoGP, quindi dovremo affrontare il weekend con calma e procedere un passo alla volta. Voglio augurare a Joan tutto il meglio e spero di rivederlo presto in sella. Anche per me non è stato un anno facile, quindi mi immedesimo molto in lui. Cerchiamo di sfruttare al meglio questo fine settimana".
Ovviamente, non ci possono essere particolari aspettative sul pilota britannico, che sarà al debutto sulla RC213V e che avrà tanto da imparare. Cercherà di fare del proprio meglio, ma stando anche attento a evitare cadute che possano causargli nuovi infortuni.

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Joan Mir

diMatteo Bellan

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