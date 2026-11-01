Dal rientro al nuovo allarme: Joan Mir, stop a Sepang e forti dubbi per il Qatar

Joan Mir s'è ritirato dopo appena 9 giri nel GP della Malesia a Sepang: sono tornati i problemi che l'avevano tenuto fermo per varie gare, ora il prossimo round è in forte dubbio.

Joan Mir s'è visto costretto ad abbandonare la È appena tornato dopo vari GP di stop per problemi di salute, es'è visto costretto ad abbandonare la gara odierna per quello stesso motivo. Sembrava che la situazione fosse migliorata, anzi finora il weekend era andato molto bene, invece ecco lo scenario peggiore pronosticatogli dai dottori anche a causa del clima malese, le vertigini, assieme alla ricomparsa di disturbi alla vista. Di conseguenza l'alfiere Honda per la sua stessa incolumità è rientrato al box e s'è ritirato anzitempo. Non mancano quindi forti dubbi per l'appuntamento del weekend 6-8 novembre in Qatar, e se succedesse ancora? Le riserve verranno sciolte nei prossimi giorni.

Joan Mir non nasconde la preoccupazione

"Se avessi avvertito anche solo un minimo di vertigini, a causa del caldo e di queste condizioni molto difficili, mi sarei dovuto fermare" ha raccontato Joan Mir, come riporta "Ho iniziato a sentirmi un po' debole al nono giro, non avevo il controllo della situazione e ho deciso di fermarmi". Il prossimo weekend appunto si corre ancora, tocca alla discussa trasferta in Qatar. Non è chiaro qual è il problema di salute, lo spagnolo di Honda non è mai sceso nei dettagli, ma certo la situazione non è delle migliori.ha raccontato Joan Mir, come riporta Motosan . Il prossimo weekend appunto si corre ancora, tocca alla discussa trasferta in Qatar.

"Sappiamo che la situazione lì non è delle migliori. Se ci andremo, non sarà perché lo vogliamo". Rimane però la frustrazione per tutto l'impegno messo per tornare quanto prima, vanificato però dal malessere accusato dopo pochi giri. "In questo momento sto pensando a me stesso e sono un po' deluso perché ho lavorato duramente per cercare di arrivare in buona forma. Pensavo di essere in condizioni migliori di quelle in cui mi trovo." La situazione ora è tutta da monitorare, potrebbe arrivare un altro forfait per motivi fisici per il prossimo fine settimana.