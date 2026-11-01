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QJ Motor SRK 125J a EICMA 2026: la naked da patente A1 con controllo di trazione e TFT da 5 pollici

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: QJ Motor la naked 125
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Controllo di trazione di serie, sensori di pressione degli pneumatici e un cruscotto che replica lo schermo dello smartphone: su una 125 non sono dotazioni da dare per scontate. QJ Motor le mette tutte sulla SRK 125J, la nuova naked di piccola cilindrata presentata a EICMA 2026, che affianca la SRK 125 S puntando su più autonomia e un'immagine da moto di categoria superiore.
Il pubblico di riferimento è quello dei sedicenni con la patente A1, ma a decidere spesso è anche il portafoglio dei genitori. Nel listino italiano la SRK 125 S costa poco meno di 3.000 euro: la J nasce per alzare l'asticella su contenuti ed estetica.

Motore nuovo e numeri da A1

Il cuore è un monocilindrico inedito con raffreddamento a liquido, omologato Euro 5+. Eroga 15 CV, cioè il tetto previsto per la patente A1, ed è abbinato a un cambio a sei rapporti. Rispetto alla 125 S cambiano anche le misure che contano nell'uso quotidiano: il serbatoio cresce da 10 a 13,5 litri, la sella si abbassa di 5 mm arrivando a 78,5 cm e il peso con il pieno scende di circa due chili, fermandosi a 141 kg.
In pratica significa meno soste dal benzinaio e un appoggio più facile a terra per chi non è molto alto, due aspetti che nel mondo delle ottavo di litro pesano quanto la scheda tecnica.

Ciclistica e look da naked più grande

Anche la parte ciclistica è rivista. Davanti lavora una forcella a steli rovesciati con foderi dorati, gli pneumatici hanno sezioni più generose rispetto alla 125 S e l'impianto frenante prevede un disco per ruota con ABS. Sul piano estetico spiccano il faro full LED dal taglio aggressivo, le sovrastrutture che avvolgono il serbatoio, una coda corta e lo scarico posizionato sotto il motore, soluzione che lascia libera la vista laterale come accade sulle naked di cilindrata maggiore.

Una dotazione da smartphone

La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5 pollici con Bluetooth e mirroring del telefono, affiancato da due prese USB-C per la ricarica. A completare il pacchetto c'è il monitoraggio della pressione delle gomme, un accessorio ancora raro in questa fascia di mercato.
Il tassello che manca è il prezzo: sarà quello a dire se la SRK 125J riuscirà a convincere non solo i ragazzi, ma anche chi firma l'assegno.
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