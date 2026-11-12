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Scontro Rossi-Marquez, il retroscena su Francesca: "Non fare scherzi!"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Valentino Rossi e Francesca Novello
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Valentino Rossi è stato ospite di Radio Deejay per presentare la sua autobiografia. Le sue dichiarazioni hanno fatto eco nel paddock della MotoGP e, ancora una volta, nel mirino c'è Marc Marquez. Il pilota di Cervera (al momento) non risponde e si avvia verso la conquista del decimo titolo iridato, che gli consentirà di sorpassare i nove mondiali del Dottore.

Sepang 2015, la storia infinita

In una lunga conversazione ai microfoni dell'emittente milanese, Valentino Rossi ha ripercorso alcune fasi cruciali della sua vita e carriera, dagli esordi sulle due ruote fino all'attuale impegno nelle corse automobilistiche. Lo scontro con Marc Marquez nella stagione MotoGP 2015 ricopre un ruolo centrale, lasciando parlare tifosi e protagonisti in pista. Gli eventi di Sepang, risalenti a undici anni fa, sono ormai noti a tutti, con il campionato finito nelle mani di Jorge Lorenzo.
Il campione di Tavullia nega che tutto sia iniziato con le sue dichiarazioni in conferenza stampa in Malesia e ribadisce che l'allora pilota della Honda aveva già agito contro di lui durante il GP d'Australia. "Dice che l'ho attaccato a un certo punto, senza motivo, durante una conferenza stampa, e che da quel momento ha deciso di farmi perdere. Ma è una bugia, non è vero, perché in realtà aveva già iniziato a sabotarmi prima, nella gara australiana".

Rischio di coincidenze...

Valentino Rossi usa l'arma dell'ironia contro Marc Marquez e svela un curioso aneddoto. Il 47enne ha scherzato dicendo di aver dovuto costringere la sua compagna a rimandare la nascita della figlia Giulietta perché "c'era il rischio" che potesse nascere il giorno del compleanno di Marquez, il 17 febbraio (invece è nata il 4 marzo 2022). "Le ho detto: "Non fare scherzi. Stai ferma, non muoverti, tieni le gambe unite. Dobbiamo resistere per 24 ore".
Il discorso è nato da una coincidenza reale. "C'è questa storia che praticamente la prima figlia di Casey Stoner, che è stato il mio grande rivale, adesso siamo amici, è venuto anche al Ranch, è nata il mio stesso giorno, il 16 febbraio". La rivalità con la leggenda australiana si è spenta nel tempo e oggi i due sono buoni compagni. E Valentino Rossi continua: "E lui mi dice: ‘Cavolo, bastardo, tutte le volte che la vedo penso che è nata il tuo stesso giorno e mi tocca pensare a te'".
Valentino Rossi

La MotoGP di oggi

Nell'intervista con Linus e Nicola Savino il 46 ha parlato anche dell'evoluzione che il campionato MotoGP ha subito negli ultimi anni. "Il livello si è alzato e i piloti sono molto più professionali. Si preparano meglio e di più, e sono diventati dei veri atleti". Ma c'è anche il risvolto della medaglia, poiché il Mondiale conta 24 Gran Premi, con l'aggiunta delle Sprint. "Credo che gli atleti vengano spinti al limite delle loro capacità fisiche e mentali... Da giovedì a domenica sono sempre in moto, e quando non guidano, hanno microfoni davanti per le interviste. È estenuante".

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Valentino Rossi

diLuigi Ciamburro

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