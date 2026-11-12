Sul bagnato di Jerez il riferimento è Pol Espargaró, ma il nome che incuriosisce di più è quello subito dietro.

Nella prima giornata di test riservata ai collaudatori MotoGP, il tester KTM ha fermato il cronometro sull'1'54"458, lasciando a 798 millesimi la Ducati di Nicolò Bulega. Il neocampione del mondo Superbike ha girato soltanto al mattino, chiudendo comunque con il secondo tempo di giornata.

Un mercoledì che di asciutto ha avuto poco: la pioggia ha condizionato l'intera sessione e ha costretto squadre e piloti a cambiare i programmi previsti. Un contrattempo che pesa, perché quella andalusa è l'ultima occasione per girare prima del test ufficiale in programma a inizio dicembre a Valencia.

Bulega, mattinata piena e poi stop

Il pilota italiano ha messo insieme 27 giri nella parte iniziale della giornata, per poi non tornare in pista nel pomeriggio. Quasi otto decimi di distacco da Espargaró, in condizioni del genere, non sono pochi, ma il dato da tenere a mente è un altro: tra lui e il resto del gruppo c'è un abisso. Lo spagnolo della KTM è l'unico ad aver fatto meglio del campione SBK sotto l'acqua.

Terzo Lorenzo Savadori, che porta l'Aprilia a 2"310 dalla vetta secondo i distacchi riportati da Motosan. Quarto Michele Pirro, che ha girato in 1'56"937 con la Ducati V4 di serie: il collaudatore di Borgo Panigale ha usato la giornata soprattutto per lo sviluppo della Superbike, ritagliandosi però anche qualche giro sulla nuova 850.

Pol Espargaró (KTM) 1'54"458 Nicolò Bulega (Ducati) +0.798 Lorenzo Savadori (Aprilia) +2.310 Michele Pirro (Ducati V4 Superbike) +2.479

Lecuona sceglie il box

Assente dalla classifica Iker Lecuona , che ha deciso di non uscire affatto. Una scelta tattica: con l'asfalto in quelle condizioni, lo spagnolo ha preferito non bruciare una giornata di test che difficilmente avrebbe permesso di completare il lavoro previsto.

Ora tutti guardano al cielo. Per giovedì si spera in un meteo più clemente, l'unico modo per trasformare gli ultimi chilometri prima di Valencia in informazioni davvero utili.