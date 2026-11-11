Il pilota scozzese lascia il WorldSBK dopo le esperienze con Honda e Ducati: lo attende una M 1000 RR nel campionato britannico.

Tarran Mackenzie ripartirà dal BSB. Oggi è stato ufficializzato il suo trasferimento nel team Scars Racing, che debutterà nella categoria Superbike nel 2027 dopo aver conquistato il titolo Supersport nel 2026. Il pilota scozzese guiderà una BMW M 1000 RR e avrà come compagno di squadra Rory Skinner, connazionale reduce da un settimo posto con la Yamaha R1 del team Cheshire Mouldings e già in sella a una BMW nel 2024.

Mackenzie carico dopo gli anni nel WorldSBK

Mackenzie è già stato campione britannico Superbike nel 2021, quando correva con la R1 del team McAMS Yamaha. Dopo un altro anno di BSB un po' travagliato a causa di alcuni problemi fisici, ha deciso di sposare il progetto Honda nel Mondiale Supersport: 2023 difficilissimo con la CBR600RR del team Petronas MIE (la vittoria sul bagnato a Most unico exploit), con il quale ha poi fatto il salto in Superbike nel 2024. Anche nella top class delle derivate di serie tante difficoltà con la CBR1000RR-R, con separazione anticipata dalla squadra a metà stagione 2025 e poi l'inaspettata occasione con il team MGM, che gli ha consegnato la Ducati Panigale V4 R lasciata libera da Scott Redding.

Tarran Mackenzie ha voglia di riscatto: nel British Superbike ha già vinto

Con la moto bolognese i suoi risultati sono decisamente migliorati ed è stato confermato per il 2026, anche grazie all'arrivo del title sponsor Optical Express. Il suo campionato stava andando complessivamente bene, poi a Donington Park è stato vittima di una brutta caduta che gli ha provocato delle fratture che gli hanno impedito di tornare in sella. Concludere anticipatamente la sua esperienza nel WorldSBK a causa di un infortunio è stata una grande beffa, una delusione che ha cercato di superare concentrandosi sul suo recupero e sulla ricerca di una buona opzione per rilanciarsi nel 2027.

Ha deciso di legarsi al team Scars Racing e proverà a portare il più avanti possibile la sua BMW M 1000 RR: "Avere il supporto ufficiale della casa madre è un grande vantaggio - ha dichiarato il figlio d'arte - e con i nuovi regolamenti dovremmo fare una stagione davvero positiva. Ho lavorato sodo da quando mi sono infortunato e ora sono pronto a correre. Abbiamo pianificato un buon programma di test con il team e non vedo l'ora di scendere in pista con la BMW e vedere a che punto siamo. Sono davvero entusiasta di tornare nel BSB nel 2027. È un campionato in cui sono cresciuto e dove ho ottenuto molti successi in passato".

Mackenzie è fiducioso di poter avere successo con la nuova squadra. Ovviamente, gli servirà un po' di tempo per adattarsi alla moto e tutte altre varie novità, però se fisicamente è a posto può certamente essere un pilota protagonista nel BSB.