Il pilota scozzese è finito sotto i ferri dopo la brutta caduta avvenuta nel round di casa: la pausa del campionato SBK gli viene incontro.

Sembravano esserci le premesse per un ottimo weekend di Tarran Mackenzie a Donington Park, ma un incidente in curva 12 nel finale della seconda sessione di prove libere ha rovinato totalmente i suoi piani e quelli del team MGM Optical Express.

Una volta arrivato al Centro Medico del circuito, il primo responso è stato il seguente: "commozione cerebrale e sospette fratture a una clavicola e a una caviglia". Previsto poi il trasferimento al Queens Medical Centre di Nottingham per ulteriori accertamenti.

Superbike, Mackenzie: primo intervento riuscito, ne serve un altro

Nella giornata di oggi stato proprio il pilota scozzese ad annunciare di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico. Queste le sue parole sul suo profilo ufficiale Instagram: "Ahhh, accidenti… stava andando tutto così bene. Non mi ero mai sentito così bene sulla moto quest'anno, ma sfortunatamente il mio weekend si è concluso prematuramente. Un piccolo momento di distrazione mi ha colto di sorpresa e mi è costato caro. Ho preso una bella botta, ma sono fortunato ad aver riportato solo questi infortuni dopo un brutto impatto contro la barriera di pneumatici. Ieri finalmente mi sono sottoposto all’intervento alla tibia e spero di potermi operare alla clavicola entro la fine della settimana. Fortunatamente, il perone e la scapola non richiedono un intervento chirurgico".

La prima operazione alla tibia infortunata è stata eseguita e nei prossimi giorni anche la clavicola finirà nelle mani dei chirurghi. Forse, dopo il secondo intervento se ne saprà di più sui tempi di recupero. La fortuna di Mackenzie è che ora il campionato mondiale Superbike è entrato in una lunga pausa, il prossimo round del calendario è in programma nel weekend 4-6 settembre a Magny-Cours, Francia. Vedremo quale sarà l'evoluzione delle sue condizioni fisiche nelle prossime settimane.

Sicuramente, è un grande rimpianto quello di essersi infortunato proprio nel weekend del round di casa. A Donington Park poteva raccogliere dei risultati molto positivi con la sua Ducati Panigale V4 R, un errore lo ha messo pesantemente KO e ora non gli resta che concentrarsi sul suo recupero fisico. Anche il team MGM Optical Express mastica amaro, però non si può tornare indietro.