Il pilota scozzese non gareggerà nel round SBK di casa, davvero un peccato: gli aggiornamenti dopo i controlli medici effettuati.

La seconda sessione di prove libere Superbike al Donington Park Circuit è stata interrotta da una bandiera rossa a meno di 10 minuti dalla fine a causa della brutta caduta che ha visto protagonista Tarran Mackenzie . La sua Ducati Panigale V4 R si è scomposta in ingresso di curva 12 e lo ha fatto cadere pesantemente sull'asfalto. Subito sono arrivati i soccorsi per le prime cure sul posto, successivamente l'ambulanza lo ha trasportato al Centro Medico.

Il pilota del team MGM Optical Express è stato dichiarato non idoneo a correre a causa di una commozione cerebrale, oltre a sospette fratture a una clavicola e a una caviglia. Verrà trasferito al Queens Medical Centre di Nottingham per ulteriori accertamenti. Purtroppo, termina anticipatamente quello che per lui è il round di casa.

Superbike Donington: Mackenzie aveva un buon potenziale

Lo scozzese conosce molto bene il Donington Park Circuit grazie ai tanti anni trascorsi nel BSB. Con una Ducati Panigale V4 R molto competitiva poteva ambire a dei risultati decisamente positivi in questo fine settimana. Nonostante la caduta, ha comunque concluso le FP2 con il quinto tempo. Davvero un peccato che non sia nelle condizioni di poter proseguire, però in questo momento è fondamentale focalizzarsi sul suo pieno recupero fisico.

C'era stata un po' di preoccupazione per Mackenzie, visto che inizialmente non venivano mostrate le immagini dell'incidente. Poi è stato mostrato un replay ed è stato inquadrato anche lo stesso pilota, cosciente, seppur frastornato a seguito dell'importante caduta. Gli auguriamo di riprendersi al più presto. Il campionato mondiale Superbike 2026 ripartirà a inizio settembre con il round a Magny-Cours (Francia), dunque ha tempo per rimettersi in sesto e risalire sulla Ducati del team MGM Optical Express.