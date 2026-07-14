Sacha Coenen eroe nel Motocross USA: dominio a Southwick ma spalla KO

Sacha Coenen maestroso in AMA Motocross, ma è un trionfo amaro: ha infatti riportato una lesione ad una spalla.

Re della 250 in USA, ma con la clavicola destra rotta. È la mirabolante impresa di Sacha Coenen, protagonista assoluto dello scorso weekend a Southwick con annesso violento incidente (con la citata lesione) nel finale della Moto 2, e potrebbero esserci ripercussioni a livello mondiale: il giovane belga è l'attuale leader MX2 e il prossimo weekend tocca al round di Foxhill, in Gran Bretagna. Da KTM non c'è ancora conferma ufficiale dell'entità della lesione né di un eventuale intervento per sistemare la spalla, mentre è tutto intero invece Lucas Coenen, anche lui protagonista di alcune forti cadute in un round in cui ha fatto vedere di essere ben competitivo, ma senza ottenere i risultati sperati.

Sacha Coenen, trionfo amaro

Vittoria in Moto 1 con un margine di 33 secondi sugli inseguitori e stava andando alla grande anche nella manche finale, quando ecco un brutto volo per il belga di KTM, che mosso dall'adrenalina del momento si rialza, riprende la moto e vola verso la vittoria. Ma è dopo che arriva il dolore: Sacha Coenen sta male, trattiene a stento le lacrime e si tocca la spalla destra, che teme si sia fratturata nel violento incidente. "Siamo estremamente orgogliosi di Sacha, è stato un risultato incredibile. È caduto e si è fatto male alla spalla" è la dichiarazione in merito di Ian Harrison, Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing, indicando ulteriori accertamenti previsti per ieri e di cui si attende ancora comunicazione ufficiale. "Ma sono sbalordito" ha continuato. "Ha fatto uno sforzo da supereroe e ha disputato una gara fantastica".

Lucas Coenen, fermo per precauzione