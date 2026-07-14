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Sacha Coenen eroe nel Motocross USA: dominio a Southwick ma spalla KO

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 14 luglio 2026 alle 19:09
SACHA COENEN - KTM - MX - SOUTHWICK
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Sacha Coenen maestroso in AMA Motocross, ma è un trionfo amaro: ha infatti riportato una lesione ad una spalla. 
Re della 250 in USA, ma con la clavicola destra rotta. È la mirabolante impresa di Sacha Coenen, protagonista assoluto dello scorso weekend a Southwick con annesso violento incidente (con la citata lesione) nel finale della Moto 2, e potrebbero esserci ripercussioni a livello mondiale: il giovane belga è l'attuale leader MX2 e il prossimo weekend tocca al round di Foxhill, in Gran Bretagna. Da KTM non c'è ancora conferma ufficiale dell'entità della lesione né di un eventuale intervento per sistemare la spalla, mentre è tutto intero invece Lucas Coenen, anche lui protagonista di alcune forti cadute in un round in cui ha fatto vedere di essere ben competitivo, ma senza ottenere i risultati sperati. 

Sacha Coenen, trionfo amaro 

Vittoria in Moto 1 con un margine di 33 secondi sugli inseguitori e stava andando alla grande anche nella manche finale, quando ecco un brutto volo per il belga di KTM, che mosso dall'adrenalina del momento si rialza, riprende la moto e vola verso la vittoria. Ma è dopo che arriva il dolore: Sacha Coenen sta male, trattiene a stento le lacrime e si tocca la spalla destra, che teme si sia fratturata nel violento incidente. "Siamo estremamente orgogliosi di Sacha, è stato un risultato incredibile. È caduto e si è fatto male alla spalla" è la dichiarazione in merito di Ian Harrison, Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing, indicando ulteriori accertamenti previsti per ieri e di cui si attende ancora comunicazione ufficiale. "Ma sono sbalordito" ha continuato. "Ha fatto uno sforzo da supereroe e ha disputato una gara fantastica".

Lucas Coenen, fermo per precauzione 

Aveva brillato nel round d'esordio, scrivendo anche un pezzo di storia per sé e per il Belgio. Stavolta a Southwick la storia è stata diversa: velocissimo pure lui, chiamato quindi ad essere di nuovo protagonista, ma gli imprevisti arrivano subito nella prima manche. Una scivolata al via e precipita in 39^ posizione, da dove parte per una strepitosa rimonta che lo porta in quarta posizione, fino ad una nuova e più violenta caduta sul finale di gara. Lucas Coenen non ha riportato nessuna conseguenza, ma per precauzione (forse spinto anche da ciò che è successo al gemello), essendo anche leader iridato MXGP, non disputa la seconda manche. "Ha subito un duro colpo e ha deciso di non correre" ha raccontato Harrison in seguito. "Lo capisco, il prossimo fine settimana ha un GP ed è in testa al campionato"

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diDiana Tamantini

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