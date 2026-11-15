Il forfait in Qatar costerà caro alla Yamaha , e a incassare saranno i suoi avversari. Nessuna penalità in classifica per la Casa di Iwata, ma una multa che il MotoGP Group ha deciso di ripartire tra chi si è presentato a Lusail. A spiegarlo è stato il presidente della FIM Jorge Viegas, che ha anche annunciato un cambio di rotta: in futuro chi diserta un Gran Premio rischierà conseguenze sportive.

Una multa trasformata in bonus

Secondo quanto riferito da Viegas al giornalista di Motociclismo Chechu Lázaro, a margine della cerimonia della Hall of Fame FIM a Mies, in Svizzera, l'unica punizione sarà economica. Il contratto con il promoteur impone infatti di correre ogni appuntamento, con le sole eccezioni di infortunio o causa di forza maggiore. Il denaro della sanzione verrà distribuito come premio a chi ha partecipato alla gara in Qatar. Viegas non ha chiarito se la ripartizione riguarderà soltanto le squadre o l'intero paddock, compresi staff, fotografi e media.

Il sito francese Paddock-GP colloca la decisione dopo un incontro a Madrid tra Paolo Pavesio, alla guida della Yamaha, e i vertici del MotoGP Group, e parla di una redistribuzione alle squadre presenti a Lusail. L'importo della multa non è stato reso noto. Il paradosso è evidente: una scelta motivata, secondo la stessa fonte, dalla situazione di sicurezza in Medio Oriente diventa un guadagno per i rivali che hanno accettato di correre.

Viegas: "Stiamo lavorando a una regola"

Quando la Yamaha annunciò il ritiro, la domenica sera del GP di Sepang, il MotoGP Group aveva parlato in un comunicato di implicazioni "sportive" da gestire con la FIM. Prima del Gran Premio circolavano persino voci di sospensioni per i piloti, potenzialmente estese al 2027. Ma il regolamento non prevede nulla del genere. "È il comunicato stampa della Dorna, e non quello della FIM, a essere sbagliato, perché affermava che si potevano imporre sanzioni sportive, cosa che non è vera", ha dichiarato Viegas al quotidiano spagnolo AS, come riportato da Paddock-GP.

Il vuoto normativo però non resterà tale. Il presidente della Federazione ha spiegato a Motociclismo che non esiste oggi una penalità come la perdita di punti, ma che le cose cambieranno: "Stiamo lavorando per avere qualcosa in futuro. Non si può avere costruttori che decidono di non partecipare a una gara, ovunque sia, in un campionato importante come la MotoGP".

Il segnale agli altri costruttori

Il caso potrebbe non riguardare solo la Yamaha. Paddock-GP riferisce, senza conferme ufficiali, che altre squadre avrebbero valutato di non partire per il Qatar, salvo fare marcia indietro davanti al possibile costo economico. Con la FIM pronta a scrivere nuove regole, la prossima Casa tentata dal forfait potrebbe dover mettere in conto non solo una multa, ma anche punti persi in classifica.