Il primo istinto è puntare il dito contro la Yamaha. Eppure, nella corsa al fondo della classifica costruttori MotoGP, la Honda è davanti di appena 85 punti: 190 contro 105. Un margine minimo se si pensa che la Ducati comanda con 569 punti e che la Casa di Iwata il GP del Qatar non l'ha nemmeno corso. Da qui parte l'analisi di Paddock-GP, che si chiede quale dei due colossi giapponesi stia vivendo l'annata più disastrosa.

Il confronto ha senso anche guardando le squadre: le quattro formazioni giapponesi occupano gli ultimi quattro posti della classifica team, nell'ordine HRC, LCR, Yamaha ufficiale e Pramac. Due crisi diverse, secondo il sito francese, che meritano di essere messe una accanto all'altra.

Il razzo promesso che non è mai partito

La tesi più provocatoria riguarda proprio la Honda. Ai test di Sepang Aleix Espargaro aveva lasciato intendere che la RC213V sarebbe stata un vero missile: l'obiettivo era dare seguito ai progressi di fine 2025 prima di concentrarsi sul 2027. Le aspettative si sono sgonfiate in fretta. Johann Zarco, il pilota di punta della passata stagione, e Luca Marini , che nelle trasferte oltreoceano del 2025 era diventato un cliente fisso della top 5, non hanno lasciato il segno fin dalle prime gare.

Secondo l'autore, la moto non è stata in lotta in nessuna gara domenicale, con la possibile eccezione di Barcellona con Joan Mir, poi penalizzato per pressione delle gomme non regolamentare. Il giudizio è netto: rispetto al 2025 non solo non c'è stata crescita, ma si è tornati indietro.

Piloti sotto tono e una sfortuna fuori scala

Nemmeno la line-up esce bene dal bilancio. Zarco si è distinto dal resto del gruppo, ma senza l'impresa che aveva firmato in passato. Marini, scrive Paddock-GP, è ricaduto nell'anonimato, con qualifiche giudicate indegne del suo livello. Il debuttante Diogo Moreira si è comportato bene ma senza sorprendere, nella media di un campione del mondo Moto2 al primo anno, con la Sprint di Motegi come picco. Mir, prima di restare fuori per settimane, ha collezionato cadute.

Alla delusione tecnica si somma una dose di sfortuna che, per il sito francese, non ha eguali tra i costruttori dell'ultimo decennio. Il primo colpo è arrivato già in pre-stagione, con l'infortunio di Aleix Espargaro durante i test di Sepang.

Il verdetto finale tra Honda e Yamaha resta aperto, ma i numeri dicono una cosa chiara: la gerarchia in fondo alla griglia è meno scontata di quanto sembri. E con il progetto 2027 alle porte, entrambe le Case giapponesi dovranno dimostrare che questa stagione è stata solo un punto di passaggio.