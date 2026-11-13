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Aprilia, la RS-GP 2027 mostra le nuove ali: addio alla fork wing, a Jerez spunta una cascata di flap

MotoGP
di Paolo Gozzi
MotoGP 2027: una sbirciatina all'Aprilia
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Il regolamento 2027 doveva ridimensionare l'aerodinamica in MotoGP, ma l'Aprilia ha già trovato il modo di ripensarla.
Una semplice foto ricordo scattata in pit lane a Jerez, con Lorenzo Savadori in sella alla RS-GP 2027, ha mostrato un frontale profondamente rivisto: al posto della fork wing c'è una cascata di flap che lavora verso l'interno, segno che a Noale la ricerca del carico non si è fermata con il passaggio alle 850 cc.
L'immagine è stata pubblicata su Instagram dal test team Aprilia alla fine dei due giorni di lavoro dei collaudatori sul tracciato andaluso. Lo stesso Savadori ne aveva approfittato per ringraziare la squadra, ma sono stati i dettagli tecnici della moto a far girare lo scatto in tutto il mondo.

Cosa cambia sull'anteriore

La prima novità riguarda l'alettone anteriore: due piloni allontanano il mono profilo arcuato dalla presa d'aria dinamica, così da lasciare più spazio al passaggio del flusso. È però la zona attorno alla forcella quella più interessante. Le norme 2027 vietano che l'appendice sporga dalla forcella, e allora i tecnici guidati da Fabiano Sterlacchini hanno sviluppato l'elemento verso l'interno.
Dal cupolino scende un flap verticale che avvolge in parte lo stelo. Con un piccolo supporto collegato all'ala anteriore, sostiene un secondo profilo molto sagomato. L'obiettivo è generare carico sull'avantreno senza pagare troppo in termini di resistenza all'avanzamento, il compromesso che ogni costruttore insegue con le nuove regole.
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Un prototipo, non la moto di Valencia

Serve prudenza: la RS-GP 2027 affidata al collaudatore cesenate è ancora un prototipo, molto diversa dalla versione che debutterà nei test di Valencia del 1° dicembre, quando le nuove MotoGP passeranno per la prima volta nelle mani dei piloti titolari. Eppure la direzione è chiara. Il legislatore puntava a limitare in modo netto il peso dell'aerodinamica, come avevamo spiegato in MotoGP 2027, come cambieranno le moto con il nuovo regolamento tecnico, ma simulazioni al CFD e galleria del vento stanno già aprendo nuove strade. Difficile, insomma, immaginare un vero passo indietro.

Savadori a tre decimi da Bulega

Sul piano cronometrico, la seconda giornata di Jerez si è chiusa con Nicolò Bulega davanti a tutti. Con la pista in via di asciugatura, il campione del mondo Superbike ha girato in 1'39"253 con la Ducati GP27, lasciando Savadori a poco più di tre decimi. Terzo Pol Espargaro con la KTM, a mezzo secondo dal pilota Aprilia, come abbiamo raccontato in Test Jerez, Bulega con Ducati 850 rimette in riga Pol Espargaro. Ora l'appuntamento è a Valencia, dove si capirà quanto di queste soluzioni sopravviverà sulla moto definitiva.
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