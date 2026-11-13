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Addio a Piero Gagni, il meccanico che Lawson definì il migliore: dalla Regolarità al box di Stoner

Storie di Moto
di Paolo Gozzi
MotoGP: Lutto, è morto Pietro Gagni
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Il paddock perde uno dei suoi uomini più veri. Piero Gagni è morto questa mattina, venerdì 13 novembre, alle 10.04. Era in coma dal 25 ottobre, quando a Pedrengo era caduto dallo scooter riportando un trauma cerebrale: due interventi chirurgici non sono bastati. Aveva 75 anni. Prima di diventare uno dei meccanici più stimati del Motomondiale era stato un campione della Regolarità, l'Enduro di una volta.
Per tutti era "Pierino": piccolo di statura, sempre in movimento, capace di farsi voler bene in ogni box in cui ha lavorato. Eddie Lawson, Casey Stoner e una lunga fila di campioni hanno avuto lui accanto alla moto.

Il campione delle piccole cilindrate

Nato nel 1951 a Rocca del Colle, l'attuale Bagnatica, in provincia di Bergamo, era l'ultimo di sette figli di una famiglia contadina. A quindici anni era già in officina, poi ha lavorato anche in un'officina d'auto a Celadina. Ma la moto lo chiamava: nel 1974 è diventato pilota ufficiale e per una decina d'anni ha corso nella Regolarità con squadre di primo piano come Gilera, Zundapp, Fantic e SWM, nelle classi 50 e 80.
Il bilancio parla da solo: due titoli europei, nel 1979 con la Fantic e nel 1982 con la Zundapp, due campionati italiani e sei medaglie d'oro alla Sei Giorni Internazionale. Nel 1975 faceva parte della squadra azzurra che all'Isola di Man conquistò il Vaso d'Argento, insieme a Pier Luigi Rottigni, Gualtiero Brissoni e Attilio Petrogalli. Erano anni in cui il pilota doveva saper riparare da solo la propria moto: per Gagni era la scuola perfetta.

La chiamata di Agostini e l'elogio di Lawson

Appeso il casco al chiodo, a portarlo nel Motomondiale è stato Giacomo Agostini, che lo volle nella sua squadra Yamaha. Lì Gagni ha fatto coppia con Fiorenzo Fanali al servizio di Eddie Lawson. Gagni ha seguito anche la Dakar per sette volte al fianco di Edi Orioli. Poi di nuovo il Motomondiale, con Spencer, Bayle, Biaggihttps://www.corsedimoto.com/barsport/max-biaggi-aprilia-motogp-superbike-barcellona e Gibernau.

Gli anni in rosso con Stoner

In Ducati ha lavorato con Melandri, Checa, Bayliss e soprattutto con Casey Stoner, negli anni dei due titoli mondiali dell'australiano, 2007 e 2011. Un legame speciale. Dopo il 2012 è rimasto nell'ambiente come consulente per la Honda. Da qualche stagione aveva lasciato il lavoro sulle MotoGP, ma tornava spesso a salutare gli amici nel paddock, e si era scoperto harleista.
Lascia la sorella gemella Lucia e altre due sorelle. Il motociclismo italiano saluta un uomo che ha vinto in sella e poi ha fatto vincere gli altri.
Foto: Prima Bergamo

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