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All'asta le moto del narcotrafficante Ryan Wedding: ci sono MotoGP guidate da Rossi e Marquez

Storie di Moto
di Elisabetta Lubrani
Il narco trafficante collezionista: all'asta moto da corsa di pregio
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Moto da Gran Premio portate in pista da Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo stanno per finire all'asta. Non arrivano da un museo né da una collezione privata qualsiasi: facevano parte del garage di Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese diventato uno dei narcotrafficanti più ricercati dall'FBI. La vendita è fissata per l'11 novembre e le offerte partiranno da circa 1.600 dollari.

Un garage da 61 moto

La collezione conta in totale 61 moto, con modelli di Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki e Yamaha. Il pezzo forte è il gruppo di noto da corsa: secondo Crash.net tra 10 e 15 esemplari sarebbero prototipi MotoGP o moto in specifica WorldSBK. Il valore complessivo del lotto in diverse decine di milioni di dollari, una cifra che rende ancora più sorprendente la base d'asta annunciata. Sempre che queste moto censite dalle autorità siano autentiche. Il sospetto viene dal prezzo d'asta, incredibilmente irrisorio se i pezzi offerti fossero di questa levatura.
A gestire la vendita sarà l'INDEP, l'istituto messicano incaricato di restituire al popolo i beni sottratti illecitamente. Le moto erano state trovate nel dicembre 2025, durante le perquisizioni condotte a Città del Messico e nel vicino Stato del Messico in immobili riconducibili a Wedding, che all'epoca figurava ancora tra i latitanti più ricercati dagli Stati Uniti.

Dalle Olimpiadi al cartello di Sinaloa

La parabola di Wedding sembra la trama di un film. Le autorità statunitensi lo accusano di aver guidato un traffico di cocaina legato al cartello di Sinaloa, oltre che di associazione a delinquere e di coinvolgimento in diversi omicidi legati alla droga, tra cui quello di un testimone federale. Per informazioni utili alla sua cattura era stata messa sul piatto una ricompensa da 15 milioni di dollari.
Dopo anni di latitanza, l'ex atleta è stato arrestato in Messico e trasferito negli Stati Uniti nel gennaio 2026 per rispondere delle accuse federali. Secondo l'FBI, la cattura è stata possibile grazie alla collaborazione con le autorità messicane.
Una delle Ducati GP sequestrate a Ryan Wedding (FBI-CBC)

Cimeli da corsa a prezzi stracciati?

Il contrasto è evidente: da un lato moto che hanno fatto la storia recente del Motomondiale e della Superbike, dall'altro una base di partenza di poco più di mille euro. Resta da capire quali esemplari verranno messi in vendita a quel prezzo e fin dove si spingeranno le offerte di collezionisti e appassionati. La risposta arriverà l'11 novembre, quando i cimeli finiti nel garage del narcotrafficante cambieranno proprietario.
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Foto: FBI/CBC
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