A un evento Red Bull il pilota spagnolo ha avuto la meglio su altri mezzi con la sua RC16: una sfida avvenuta in condizioni decisamente particolari.

Dani Pedrosa ha smesso nel 2018 di correre da titolare in MotoGP, ma ha continuato a far parte di quel mondo da tester KTM disputando vari test e anche gareggiando da wild card in alcune occasioni. Non ha mai lasciato l'asfalto. Ma Red Bull lo ha recentemente messo alla prova in una situazione insolita per lui: correre sul ghiaccio con la RC16, ovviamente dotata di gomme chiodate. Non si è tirato indietro da questa sfida e l'ha superata brillantemente.

Red Bull Ultimate Winter Race: Pedrosa batte tutti con la KTM MotoGP

Presso Eagle River, città nel nord del Wisconsin denominata la "Capitale mondiale della motoslitta, è andata in scena la Red Bull Ultimate Winter Race ( QUI il video). Su una superficie di ghiaccio e neve, con una temperatura di circa -17°C, Pedrosa ha sfidato altri quattro piloti alla guida di quattro mezzi differenti: Patrick Friesacher al volante di una Red Bull RB7 F1, Scott Speed su una Subaru WRX ARA 2, Andrew Carlson su un PRO4 Truck e Gunnar Sterne su una motoslitta Ski-Doo 440 Race Sled.

Al fine di avere un confronto equilibrato, sono stati creati dei circuiti pensati per esaltare i punti di forza di ciascun mezzo, dotandoli ovviamente di speciali pneumatici chiodati e di modifiche adatte al freddo estremo. Per quanto riguarda la KTM RC16 MotoGP, sono stati montati dei dischi dei freni in acciaio, sono state accorciate le sospensioni, è stata rimappata la centralina del motore. Le gomme Michelin presentavano un totale di 507 chiodi, 207 all'anteriore e 300 al posteriore.

Ad avere la meglio è stato proprio Pedrosa, che ha preceduto la motoslitta di sterne e la F1 di Friesacher sul podio della gara. A seguire Carlson e Speed. Dani ha commentato così il suo trionfo: "La partenza è stata fondamentale perché la mia moto è uno dei mezzi più leggeri; sapevo che, se fossi riuscito a creare un distacco fin dalle prime fasi, avrei potuto affrontare le curve con maggiore cautela. Il secondo aspetto decisivo è stata la scelta delle traiettorie: dato che le curve erano piuttosto strette, mi serviva la linea ideale per percorrere i tratti più rettilinei possibile. Sono rimasto davvero sorpreso da come il motore abbia retto bene in queste condizioni".