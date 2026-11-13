Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Dani Pedrosa campione anche sul ghiaccio: con la KTM MotoGP sconfigge Red Bull F1 e non solo

MotoGP
di Matteo Bellan
Dani Pedrosa guida la KTM RC16 MotoGP su una pista ghiacciata a un evento Red Bull
Dani Pedrosa trionfa nella Red Bull Ultimate Winter Race
Seguici su Google News
A un evento Red Bull il pilota spagnolo ha avuto la meglio su altri mezzi con la sua RC16: una sfida avvenuta in condizioni decisamente particolari.
Dani Pedrosa ha smesso nel 2018 di correre da titolare in MotoGP, ma ha continuato a far parte di quel mondo da tester KTM disputando vari test e anche gareggiando da wild card in alcune occasioni. Non ha mai lasciato l'asfalto. Ma Red Bull lo ha recentemente messo alla prova in una situazione insolita per lui: correre sul ghiaccio con la RC16, ovviamente dotata di gomme chiodate. Non si è tirato indietro da questa sfida e l'ha superata brillantemente.

Red Bull Ultimate Winter Race: Pedrosa batte tutti con la KTM MotoGP

Presso Eagle River, città nel nord del Wisconsin denominata la "Capitale mondiale della motoslitta, è andata in scena la Red Bull Ultimate Winter Race (QUI il video). Su una superficie di ghiaccio e neve, con una temperatura di circa -17°C, Pedrosa ha sfidato altri quattro piloti alla guida di quattro mezzi differenti: Patrick Friesacher al volante di una Red Bull RB7 F1, Scott Speed su una Subaru WRX ARA 2, Andrew Carlson su un PRO4 Truck e Gunnar Sterne su una motoslitta Ski-Doo 440 Race Sled.
Al fine di avere un confronto equilibrato, sono stati creati dei circuiti pensati per esaltare i punti di forza di ciascun mezzo, dotandoli ovviamente di speciali pneumatici chiodati e di modifiche adatte al freddo estremo. Per quanto riguarda la KTM RC16 MotoGP, sono stati montati dei dischi dei freni in acciaio, sono state accorciate le sospensioni, è stata rimappata la centralina del motore. Le gomme Michelin presentavano un totale di 507 chiodi, 207 all'anteriore e 300 al posteriore.
Ad avere la meglio è stato proprio Pedrosa, che ha preceduto la motoslitta di sterne e la F1 di Friesacher sul podio della gara. A seguire Carlson e Speed. Dani ha commentato così il suo trionfo: "La partenza è stata fondamentale perché la mia moto è uno dei mezzi più leggeri; sapevo che, se fossi riuscito a creare un distacco fin dalle prime fasi, avrei potuto affrontare le curve con maggiore cautela. Il secondo aspetto decisivo è stata la scelta delle traiettorie: dato che le curve erano piuttosto strette, mi serviva la linea ideale per percorrere i tratti più rettilinei possibile. Sono rimasto davvero sorpreso da come il motore abbia retto bene in queste condizioni".

Leggi anche

Dani Pedrosa stuzzica Valentino Rossi: "Quando riprovi la MotoGP?". La risposta è nettaDani Pedrosa stuzzica Valentino Rossi: "Quando riprovi la MotoGP?". La risposta è netta
Dani Pedrosa, niente più gare in MotoGP: la decisione sembra definitivaDani Pedrosa, niente più gare in MotoGP: la decisione sembra definitiva
-> Segui Corsedimoto anche sulla pagina Instagram
Dani Pedrosa

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Jorge Lorenzo
MotoGP

Bufera MotoGP: Jorge Lorenzo fa dietrofront su Valentino Rossi

La Honda CBR1000RR-R Superbike di Jonathan Rea con il numero 65 nel test a Sepang
MotoGP

Rilancio Honda, test a Sepang: Jonathan Rea in pista con Espargaro e Nakagami

Marc Marquez
MotoGP

La scalata di Marc Marquez: dalle vacanze negate al patrimonio da 80 milioni

Altre notizie

hoto-ipotesi-motocross

Dopo il flop KOVE, un nuovo marchio cinese all'assalto della MXGP? Cosa sappiamo finora

Motocross
MotoGP 2027: ecco i cambiamenti principali

MotoGP 2027, come cambieranno le moto con il nuovo regolamento tecnico

Racing Team
Hurba: il fondatore Camillo Piscitelli si racconta

Storie di Moto, Camillo Piscitelli (HURBA): «Vogliamo democratizzare la mobilità elettrica»

Novità
Jorge Lorenzo

Bufera MotoGP: Jorge Lorenzo fa dietrofront su Valentino Rossi

MotoGP
La Honda CBR1000RR-R Superbike di Jonathan Rea con il numero 65 nel test a Sepang

Rilancio Honda, test a Sepang: Jonathan Rea in pista con Espargaro e Nakagami

MotoGP

Articoli popolari

Valentino Rossi e Francesca Novello

Scontro Rossi-Marquez, il retroscena su Francesca: "Non fare scherzi!"

MotoGP
Superbike: Andrea Iannone, la sirena British Superbike

Andrea Iannone senza fine: il richiamo della sirena British Superbike

Superbike
MotoGP: Bulega svetta nei test con le 850 a Jerez

Test Jerez, Bulega con Ducati 850 rimette in riga Pol Espargaro

MotoGP
MotoGP: L'eventuale ritiro di Marc Marquez terrorizza il paddock

Marquez campione e poi il ritiro? In MotoGP cresce la paura

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez ammette: "10 km/h più veloce degli altri"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading