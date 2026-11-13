La scalata di Marc Marquez: dalle vacanze negate al patrimonio da 80 milioni

Marc Marquez è ad un passo dalla conquista del suo decimo titolo mondiale, l'ottavo nella classe MotoGP, il secondo con la Ducati. Se ancora ci fossero dubbi, il 33enne pilota di Cervera entra nell'olimpo delle due ruote dimostrando di non essere ancora sulla via del tramonto. Da circa un ventennio nel Motomondiale, quanti sacrifici per arrivare in cima alla gloria...

Il ruolo della famiglia

Marc Marquez è diventato la figura centrale nel paddock della MotoGP, il più vincente, il più richiesto e acclamato dai fan, il più discusso... sempre sulla bocca di tutti. Che piaccia o no, è il pilota clou del momento, ma anche il più pagato (meritatamente). Il pilota numero 93 ricorda i sacrifici economici fatti dai suoi genitori durante i suoi primi anni nel motociclismo e sottolinea il ruolo cruciale di una famiglia che ha creduto nel suo talento (e in quello di suo fratello Alex).

In un'intervista al programma radiofonico "El Cafelito" ricorda i primi passi in moto e il ruolo chiave svolto dalla sua famiglia, da papà Julià Marquez e mamma Roser Alentà. Nonostante le difficoltà economiche della sua famiglia, è riuscito a continuare a gareggiare grazie al sostegno dei fratelli Rojas, che lo notarono quando aveva otto anni e decisero di dargli un'opportunità. "Fin dall'età di nove anni, i miei genitori non hanno più dovuto pagare nulla", ha raccontato il quasi dieci volte campione del mondo.

I primi 'sponsor' di Marc

Tutto è iniziato quando suo padre lo ha iscritto a una coppa promozionale organizzata dalla Federazione Motociclistica Catalana. È stato allora che la famiglia di Mataró ha scoperto il talento di Marc, decidendo di investire su di lui. "Vogliamo sostenere un giovane e ti teniamo d'occhio". Questo sostegno si rivelò cruciale per permettergli di continuare a crescere in uno sport in cui le spese aumentavano man mano che si avanzava di livello.

Prima di allora, i genitori di Marquez hanno compiuto molti sacrifici per mantenere viva la passione dei figlio, investendo buona parte dei loro risparmi. Una scommessa per il futuro e pur di vedere sorridere il piccolo Marc. "I miei genitori rinunciavano alle vacanze per poter spendere i loro soldi con i figli e sulla moto", ha proseguito il fuoriclasse della MotoGP.

Nei fine settimana, la famiglia viaggiava in un piccolo camper per accompagnarlo alle gare, mentre i genitori si destreggiavano tra i rispettivi lavori, i viaggi e le spese legate alle competizioni. Nonostante tutti i sacrifici, Marc Marquez ha voluto sottolineare di non essersi mai sentito in obbligo di ripagare i suoi genitori. "Non mi sono mai sentito in debito con i miei genitori, non mi hanno mai chiesto nulla in cambio. Lo facevano perché gli piaceva". E il destino ha deciso di ripagarli alla grande. Attualmente il pilota della Ducati ha un patrimonio stimato di oltre 80 milioni di euro.