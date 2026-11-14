Quattro moto contro sei, e quasi gli stessi punti. Nella MotoGP 2026 la classifica piloti racconta il dominio di Marc Marquez, ma quella per marche dice un'altra cosa: l' Aprilia è stata la moto più efficace della stagione. Lo mostra un'analisi della media punti per pilota pubblicata da Motosan, che mette Noale nettamente davanti a Borgo Panigale.

I quattro piloti Aprilia, tra squadra ufficiale e Trackhouse, viaggiano a 320 punti di media. I sei Ducati, divisi tra team ufficiale, Gresini e VR46, si fermano a 213,7. Il dato più eloquente è il totale: 1.280 punti per l'Aprilia, 1.282 per la Ducati, che per arrivarci ha avuto bisogno di due moto in più.

Aprilia, tutti nella top 7

La forza della Casa veneta sta nella compattezza. Jorge Martin è secondo con 371 punti, Marco Bezzecchi terzo con 357, Ai Ogura quinto con 294 e Raul Fernandez settimo con 258. Ogura ci è arrivato pur avendo saltato due round per un infortunio al pollice. E proprio Fernandez, l'ultimo dei quattro, ha più punti di quattro piloti Ducati su sei, compreso Pecco Bagnaia con la moto ufficiale.

Ducati, Marquez e poi il vuoto

In casa Ducati il quadro è sbilanciato. Marc Marquez comanda il Mondiale con 431 punti, 60 in più di Martin. Dietro di lui Fabio Di Giannantonio è sesto con 282 sulla moto VR46, Alex Marquez ottavo con 197 con Gresini, Bagnaia nono con appena 173. Chiudono Fermin Aldeguer, undicesimo con 129, e Franco Morbidelli, sedicesimo con 70.

Da solo, il numero 93 porta un terzo dei punti del marchio. Togliendo il suo bottino, la media Ducati scende a 170,2 punti per pilota, meno della metà di quella Aprilia. Con la stessa moto, tra Marquez e Bagnaia ci sono 258 punti: la stagione del piemontese conta sei ritiri e un DNS in 20 round, con un Qatar finito nel peggiore dei modi.

Qualche attenuante c'è. Alex Marquez e Aldeguer hanno saltato diverse gare per infortunio, mentre Aldeguer e Morbidelli corrono con la GP25 dell'anno scorso. Anche tenendone conto, però, il rendimento collettivo resta lontano da quello dell'Aprilia.

Vittorie in parità

Dopo 19 Gran Premi le due Case sono appaiate a nove successi ciascuna, e anche qui la distribuzione dice molto. L'Aprilia ha vinto con quattro piloti diversi: sei volte Bezzecchi, una a testa Martin , Ogura e Fernandez. La Ducati con tre: sette vittorie di Marc Marquez, una di Alex Marquez e una di Di Giannantonio. Il successo restante porta la firma della KTM.

Numeri che pesano anche sulla sfida tra costruttori, dove la Ducati ha vinto il titolo cinque volte di fila dal 2021. In Aprilia c'è una moto che funziona per tutti i suoi piloti, in Ducati un campione che tiene in piedi il bilancio: la domanda, per il 2027, è cosa succederà a Borgo Panigale il giorno in cui Marquez non ci sarà più a fare la differenza.