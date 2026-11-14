Acosta e il misterioso gesto in curva: svelato il trucco della mano aperta

Pedro Acosta sta per chiudere la sua avventura in MotoGP con i colori della KTM prima di passare in Ducati. Nonostante una moto non all'altezza delle big, il talento spagnolo sta ottenendo risultati sorprendenti che lasciano intravedere un futuro rigoglioso. E c'è già chi pensa che lo Squalo di Mazarron sarà il degno erede di Marc Marquez.

Una tecnica ripresa da Lorenzo

Durante il GP del Qatar le telecamere di bordo hanno permesso di focalizzare l'attenzione sulla mano sinistra aperta durante le curve a destra. Inizialmente si è pensato ad un possibile problema fisico all'avambraccio, ma la verità rivela una tecnica di guida ben studiata. La particolare impugnatura di Pedro Acosta, con le dita divaricate e che stringono appena il manubrio, ricorda uno stile reso celebre dall'ex campione del mondo Jorge Lorenzo. Lungi dall'essere un segnale di difficoltà, questo metodo a "mano aperta" è una strategia chiaramente imitata per ottimizzare il controllo e ridurre l'affaticamento sulla impegnativa KTM RC16.

I motivi della speciale impugnatura

Le immagini riprese durante il weekend di MotoGP a Lusail mostravano la sua mano sinistra quasi sul punto di rilasciare il manubrio. Molti hanno pensato istintivamente che fosse collegato ai suoi precedenti interventi chirurgici per problemi nervosi e muscolari, sebbene tali operazioni avessero interessato il braccio destro e non il sinistro. Interrogato su questa insolita impugnatura, Acosta ha spento le preoccupazioni, confermando che si tratta di un'abitudine radicata fin dal suo debutto in MotoGP. Immagini storiche confermano che questa tecnica non è nuova, bensì ripresa da Jorge Lorenzo sulla sua Yamaha M1. L'obiettivo è chiaro: evitare tensione e una presa eccessiva sul manubrio per mantenere la precisione e risparmiare energia.

La fisica alla base di questa tecnica è chiara. In caso di frenata brusca, le braccia del pilota subiscono una forza considerevole. Ma una volta che la moto è inclinata in curva, il controllo si sposta dalle braccia alle gambe e al busto. Rilassando la mano sinistra nelle curve a destra, si minimizza lo sforzo inutile sul braccio. Ciò consente una maggiore libertà di movimento della parte superiore del corpo in curva e sfrutta la pressione delle gambe sul serbatoio per stabilizzare la moto. Di conseguenza, questa postura migliora la precisione di controllo e l'efficienza energetica, prevenendo manovre di sterzata indesiderate.

Una tecnica resasi necessaria a causa delle difficoltà di maneggevolezza della KTM RC16. Resta da vedere se Pedro Acosta adotterà questa tecnica anche nella prossima stagione MotoGP, quando salirà in sella alla Ducati Desmosedici. La presentazione ufficiale è fissata per il 18 gennaio 2027.

Acosta sarà l'erede di Marquez?

Intanto il paddock del Motomondiale e i tifosi sono in fermento in vista del cambio epocale che subirà la MotoGP dal 2027. Non solo un nuovo regolamento tecnico, ma anche tanti piloti che cambieranno livrea. Proprio Jorge Lorenzo azzarda una scommessa, ritenendo che Marc Marquez (34 anni il prossimo anno) sia sulla via del tramonto, nonostante abbia ancora fame di vittorie. "Pedro ha tutte le caratteristiche e le qualità per diventare il prossimo Marquez e prendere il suo posto", ha dichiarato il pentacampione maiorchino.

Non solo veloce e rampante, Pedro Acosta ha le carte in regola per entrare nel cuore dei tifosi Ducati. Ne è convinto il CEO Claudio Domenicali, ammettendo di essere sulle tracce del giovane pilota già dai tempi della Moto2. "Ha solo 22 anni e, pertanto, rappresenta un atleta su cui possiamo costruire un'altra grande storia. Ci è sempre piaciuto e lo seguiamo da tempo, sia per i risultati ottenuti in pista, sia per la sua personalità schietta e alla mano, che siamo sicuri conquisterà i Ducatisti quando lo vedremo vestito di rosso".