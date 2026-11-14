Marquez, Rossi o Agostini? I numeri del più grande di sempreMotoGP
Marc Marquez comanda sul giro secco, Valentino Rossi resiste dove serve continuità, Giacomo Agostini tiene ancora il primato che conta di più. Con il fenomeno di Cervera a un passo dall'ottavo titolo nella classe regina, il dibattito sul miglior pilota di sempre si è riacceso, e una comparazione statistica pubblicata da Motosan prova a dare una risposta voce per voce.
A rilanciare la discussione è stato Jorge Lorenzo, che ha messo Marquez sullo stesso piano di Agostini e, nella sua personale valutazione, davanti a Rossi. Una presa di posizione che ha diviso il paddock. Tra le voci critiche c'è quella di Denis Noyes, secondo cui nessuno può essere considerato il migliore di tutti i tempi senza aver corso in tutte le epoche.
Pole e giri veloci: il regno di Marquez
Sulla prestazione pura non c'è partita. Marquez detiene il record assoluto di pole position con 78, Rossi è terzo nella classifica di tutti i tempi con 55, alle spalle anche di Mick Doohan. Agostini parte penalizzato: le pole vengono conteggiate solo dal 1973 e lui ne ha raccolte 6 tra il 1974 e il 1976.
Discorso simile per i giri più veloci in gara. Agostini ne aveva firmati 69 in 500cc, Rossi ha spostato il limite a 76 e Marquez lo ha raggiunto in Qatar. Considerando che la sua carriera è ancora in corso, il sorpasso appare solo questione di tempo.
Podi e vittorie: Valentino ancora davanti
Quando si passa alla regolarità, il quadro si capovolge. Rossi è salito sul podio 199 volte, un numero che sembra fuori portata per chiunque: Marquez è a 131, Lorenzo si è fermato a 114, Dani Pedrosa a 112. Agostini ne conta 88, con una curiosità statistica: 68 vittorie e 20 secondi posti, senza nemmeno un terzo.
Anche nei successi il Dottore resta il riferimento. Le 68 vittorie di Agostini erano rimaste il record dagli anni '70 finché Rossi non è arrivato a 89, l'ultima ad Assen nel 2017. Marquez è a quota 80, sette delle quali conquistate in questo 2026, e ha ancora due anni di contratto davanti a sé per provare a colmare il distacco.
I titoli e l'appuntamento di Portimao
Resta la voce più importante. Nella classe regina Agostini guida con 8 titoli: sette consecutivi dal 1966 al 1972 con la MV Agusta, più quello del 1975 con la Yamaha. Marquez è a 7 e in Portogallo potrà agganciarlo: gli bastano 14 punti nei due Gran Premi che restano, con Jorge Martin infortunato a inseguire.
Il conteggio di Motosan, categoria per categoria, vede per ora Rossi avanti 3 a 2 su Marquez, con Agostini a zero prima del capitolo titoli. Ma la partita è aperta: se Portimao consegnerà l'ottavo Mondiale MotoGP al numero 93, la sfida sui numeri tra i tre giganti si giocherà fino all'ultima stagione dello spagnolo.
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