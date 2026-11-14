Marc Marquez comanda sul giro secco, Valentino Rossi resiste dove serve continuità, Giacomo Agostini tiene ancora il primato che conta di più. Con il fenomeno di Cervera a un passo dall'ottavo titolo nella classe regina, il dibattito sul miglior pilota di sempre si è riacceso, e una comparazione statistica pubblicata da Motosan prova a dare una risposta voce per voce.

A rilanciare la discussione è stato Jorge Lorenzo, che ha messo Marquez sullo stesso piano di Agostini e, nella sua personale valutazione, davanti a Rossi. Una presa di posizione che ha diviso il paddock. Tra le voci critiche c'è quella di Denis Noyes, secondo cui nessuno può essere considerato il migliore di tutti i tempi senza aver corso in tutte le epoche.

Pole e giri veloci: il regno di Marquez

Sulla prestazione pura non c'è partita. Marquez detiene il record assoluto di pole position con 78, Rossi è terzo nella classifica di tutti i tempi con 55, alle spalle anche di Mick Doohan. Agostini parte penalizzato: le pole vengono conteggiate solo dal 1973 e lui ne ha raccolte 6 tra il 1974 e il 1976.

Discorso simile per i giri più veloci in gara. Agostini ne aveva firmati 69 in 500cc, Rossi ha spostato il limite a 76 e Marquez lo ha raggiunto in Qatar. Considerando che la sua carriera è ancora in corso, il sorpasso appare solo questione di tempo.

Podi e vittorie: Valentino ancora davanti

Quando si passa alla regolarità, il quadro si capovolge. Rossi è salito sul podio 199 volte, un numero che sembra fuori portata per chiunque: Marquez è a 131, Lorenzo si è fermato a 114, Dani Pedrosa a 112. Agostini ne conta 88, con una curiosità statistica: 68 vittorie e 20 secondi posti, senza nemmeno un terzo.

Anche nei successi il Dottore resta il riferimento. Le 68 vittorie di Agostini erano rimaste il record dagli anni '70 finché Rossi non è arrivato a 89, l'ultima ad Assen nel 2017. Marquez è a quota 80, sette delle quali conquistate in questo 2026, e ha ancora due anni di contratto davanti a sé per provare a colmare il distacco.

I titoli e l'appuntamento di Portimao

Resta la voce più importante. Nella classe regina Agostini guida con 8 titoli: sette consecutivi dal 1966 al 1972 con la MV Agusta, più quello del 1975 con la Yamaha. Marquez è a 7 e in Portogallo potrà agganciarlo: gli bastano 14 punti nei due Gran Premi che restano, con Jorge Martin infortunato a inseguire.

Il conteggio di Motosan, categoria per categoria, vede per ora Rossi avanti 3 a 2 su Marquez, con Agostini a zero prima del capitolo titoli. Ma la partita è aperta: se Portimao consegnerà l'ottavo Mondiale MotoGP al numero 93, la sfida sui numeri tra i tre giganti si giocherà fino all'ultima stagione dello spagnolo.