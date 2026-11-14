Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marquez, Rossi o Agostini? I numeri del più grande di sempre

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Marquez, Rossi, Agostini chi è il più grande?
Seguici su Google News
Marc Marquez comanda sul giro secco, Valentino Rossi resiste dove serve continuità, Giacomo Agostini tiene ancora il primato che conta di più. Con il fenomeno di Cervera a un passo dall'ottavo titolo nella classe regina, il dibattito sul miglior pilota di sempre si è riacceso, e una comparazione statistica pubblicata da Motosan prova a dare una risposta voce per voce.
A rilanciare la discussione è stato Jorge Lorenzo, che ha messo Marquez sullo stesso piano di Agostini e, nella sua personale valutazione, davanti a Rossi. Una presa di posizione che ha diviso il paddock. Tra le voci critiche c'è quella di Denis Noyes, secondo cui nessuno può essere considerato il migliore di tutti i tempi senza aver corso in tutte le epoche.

Pole e giri veloci: il regno di Marquez

Sulla prestazione pura non c'è partita. Marquez detiene il record assoluto di pole position con 78, Rossi è terzo nella classifica di tutti i tempi con 55, alle spalle anche di Mick Doohan. Agostini parte penalizzato: le pole vengono conteggiate solo dal 1973 e lui ne ha raccolte 6 tra il 1974 e il 1976.
Discorso simile per i giri più veloci in gara. Agostini ne aveva firmati 69 in 500cc, Rossi ha spostato il limite a 76 e Marquez lo ha raggiunto in Qatar. Considerando che la sua carriera è ancora in corso, il sorpasso appare solo questione di tempo.

Podi e vittorie: Valentino ancora davanti

Quando si passa alla regolarità, il quadro si capovolge. Rossi è salito sul podio 199 volte, un numero che sembra fuori portata per chiunque: Marquez è a 131, Lorenzo si è fermato a 114, Dani Pedrosa a 112. Agostini ne conta 88, con una curiosità statistica: 68 vittorie e 20 secondi posti, senza nemmeno un terzo.
Anche nei successi il Dottore resta il riferimento. Le 68 vittorie di Agostini erano rimaste il record dagli anni '70 finché Rossi non è arrivato a 89, l'ultima ad Assen nel 2017. Marquez è a quota 80, sette delle quali conquistate in questo 2026, e ha ancora due anni di contratto davanti a sé per provare a colmare il distacco.
Giacomo Agostini con la Yamaha 500 nel 1974

I titoli e l'appuntamento di Portimao

Resta la voce più importante. Nella classe regina Agostini guida con 8 titoli: sette consecutivi dal 1966 al 1972 con la MV Agusta, più quello del 1975 con la Yamaha. Marquez è a 7 e in Portogallo potrà agganciarlo: gli bastano 14 punti nei due Gran Premi che restano, con Jorge Martin infortunato a inseguire.
Il conteggio di Motosan, categoria per categoria, vede per ora Rossi avanti 3 a 2 su Marquez, con Agostini a zero prima del capitolo titoli. Ma la partita è aperta: se Portimao consegnerà l'ottavo Mondiale MotoGP al numero 93, la sfida sui numeri tra i tre giganti si giocherà fino all'ultima stagione dello spagnolo.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

MotoGP Adelaide, motoseghe nei parchi per il circuito: 377 alberi da abbattere, proteste e poliziaMotoGP Adelaide, motoseghe nei parchi per il circuito: 377 alberi da abbattere, proteste e polizia
Acosta e il misterioso gesto in curva: svelato il trucco della mano apertaAcosta e il misterioso gesto in curva: svelato il trucco della mano aperta
Marc Marquez

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP: Maverick Vinales, la rivelazione del coach
MotoGP

Viñales e la svolta mancata: Chicho Lorenzo rivela che si è allenato con lui solo cinque giorni

MotoGP: Aprilia può soffiare a Ducati il Mondiale Marche, i numeri
MotoGP

Aprilia batte Ducati nei numeri: 320 punti di media per pilota contro 213,7. Senza Marc Marquez è un abisso

MotoGP: proteste contro il taglio di alberi per realizzare il circuito di Adelaide
Storie di Moto

MotoGP Adelaide, motoseghe nei parchi per il circuito: 377 alberi da abbattere, proteste e polizia

Altre notizie

MotoGP: Maverick Vinales, la rivelazione del coach

Viñales e la svolta mancata: Chicho Lorenzo rivela che si è allenato con lui solo cinque giorni

MotoGP
fantic-imola

Fantic entra tra le sportive stradali con Imola 125 e 500: tutti i dettagli

Novità
Valentino Rossi boicotta la MotoGP?

Valentino Rossi, la sindrome della sconfitta e il boicottaggio alla MotoGP

Paolo Gozzi Blog
zxmoto-eicma-ph-guazzetti

ZXMOTO nel mirino dei ladri: il caso EICMA diventa uno scontro politico

Storie di Moto
MotoGP: Aprilia può soffiare a Ducati il Mondiale Marche, i numeri

Aprilia batte Ducati nei numeri: 320 punti di media per pilota contro 213,7. Senza Marc Marquez è un abisso

MotoGP

Articoli popolari

MotoGP 2027: una sbirciatina all'Aprilia

Aprilia, la RS-GP 2027 mostra le nuove ali: addio alla fork wing, a Jerez spunta una cascata di flap

MotoGP
Marc Marquez

La scalata di Marc Marquez: dalle vacanze negate al patrimonio da 80 milioni

MotoGP
Jorge Lorenzo

Bufera MotoGP: Jorge Lorenzo fa dietrofront su Valentino Rossi

MotoGP
MotoGP: Lutto, è morto Pietro Gagni

Addio a Piero Gagni, il meccanico che Lawson definì il migliore: dalla Regolarità al box di Stoner

Storie di Moto
La Honda CBR1000RR-R Superbike di Jonathan Rea con il numero 65 nel test a Sepang

Rilancio Honda, test a Sepang: Jonathan Rea in pista con Espargaro e Nakagami

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading