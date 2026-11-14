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Viñales e la svolta mancata: Chicho Lorenzo rivela che si è allenato con lui solo cinque giorni

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Maverick Vinales, la rivelazione del coach
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Doveva essere la svolta tecnica di Maverick Viñales, invece è durata meno di una settimana. Chicho Lorenzo, padre e storico mentore di Jorge, ha raccontato che il lavoro con il pilota spagnolo si è limitato a quattro o cinque giorni di allenamento. Troppo pochi, secondo il tecnico maiorchino, per cambiare abitudini di guida costruite in anni di corse.
Viñales si era rivolto proprio ai Lorenzo per fare un salto di qualità con la KTM, e le immagini degli allenamenti avevano alimentato grandi aspettative. Le parole di Chicho, ospite del podcast Fast & Curious, ridimensionano parecchio la portata di quella collaborazione.

La regola dei 21 giorni

Il punto, per Chicho, è la ripetizione. Imparare un movimento non basta: bisogna ripeterlo finché diventa naturale, soprattutto quando si devono sostituire riflessi consolidati in carriera. "All'inizio è venuto ad allenarsi per quattro o cinque giorni, non di più. È pochissimo. Per cambiare un'abitudine servono 21 giorni di pratica", ha spiegato.
Quei 21 giorni vanno letti come parte del suo metodo di insegnamento, non come una legge scientifica. Ma rendono bene l'idea della distanza tra l'obiettivo dichiarato, ritoccare il pilotaggio di un pilota esperto della MotoGP, e il tempo effettivamente dedicato.

Un progetto voluto da Jorge

C'è anche un retroscena: l'idea non era partita da Chicho. A spingere per la collaborazione era stato il figlio Jorge Lorenzo. "Non ero proprio convinto, ma mio figlio ha insistito, quindi, d'accordo, proviamo", ha ammesso il tecnico.
Una volta partito, il lavoro è stato impostato sui fondamentali, con un approccio graduale: Viñales provava le nuove tecniche in sella alla KTM e poi tornava a riferire cosa funzionava davvero. Secondo Chicho, Maverick aveva notato un miglioramento della fiducia in ingresso di curva. Un segnale positivo, arrivato proprio quando il programma si è interrotto.

L'infortunio e lo stop

Chicho non accusa Viñales di scarso impegno. A fermare tutto sono stati l'infortunio del pilota e l'avvio della stagione. "Poi si è infortunato, la stagione è cominciata, quindi non abbiamo potuto proseguire e la nostra collaborazione si è interrotta", ha raccontato.
Le circostanze spiegano lo stop, ma resta aperta la domanda di fondo: un cambiamento così profondo poteva davvero nascere in pochi giorni? E soprattutto, visti i primi segnali in ingresso di curva, Viñales tornerà a bussare alla porta dei Lorenzo per completare il lavoro?
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Maverick Vinales

diElisabetta Lubrani

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