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Mondiale Endurance 2027, doppia gara a Spa: 8 Ore il sabato, 6 Ore la domenica. Michy: "Una vera sfida"

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Endurance: Spa Francorchamps raddoppia
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Due gare mondiali in due giorni, sullo stesso circuito, con le stesse moto. Il Mondiale Endurance cambia volto per il 2027 e passa da quattro a cinque appuntamenti senza aggiungere una sola trasferta.
Il round in più nasce a Spa-Francorchamps, dove alla tradizionale 8 Ore del sabato seguirà una 6 Ore la domenica. Una formula che promette di mettere sotto pressione squadre, meccanici e piloti come mai prima. L'annuncio è arrivato insieme a un pacchetto di modifiche al format che tocca anche le due 24 Ore e le qualifiche di tutta la stagione. Nella prima versione del calendario in Belgio era prevista soltanto la classica 8 Ore.

Spa, il weekend più duro dell'anno

Il fine settimana belga si correrà dal 4 al 6 giugno. Sabato 5 giugno la 8 Ore di Spa, domenica 6 giugno la nuova 6 Ore: entrambe varranno come round iridati a sé stanti, quindi il circuito delle Ardenne ospiterà da solo due delle cinque prove del campionato. La griglia sarà decisa una volta sola, con la qualifica del venerdì che fisserà lo schieramento sia di Gara 1 sia di Gara 2. Non ci saranno ulteriori turni di prove o qualifiche tra le due corse.
Il nodo è tutto lì: dopo otto ore di gara, le moto andranno controllate, revisionate e rimesse in condizione di affrontarne altre sei nel giro di poche ore. E la gestione dei piloti e della strategia dovrà essere pensata sull'arco dell'intero weekend, non della singola corsa. Il promoter rivendica anche il lato economico dell'operazione: correre due volte nella stessa sede significa allungare la stagione tenendo a freno i costi.

24 Ore più compatte e una sola qualifica

Le due 24 Ore francesi, Le Mans e Bol d'Or, mantengono la loro durata, ma dal 2027 l'attività ufficiale in pista partirà il giovedì sera con le prove libere serali e notturne. Il venerdì sarà dedicato a prove libere e qualifiche, sabato e domenica alla corsa. Su tutti i round, poi, le attuali due sessioni di qualifica lasceranno spazio a un turno unico. Unica eccezione la 8 Ore di Suzuka, che conserverà la Top 10 Trial.
"Il nuovo programma delle gare di 24 Ore preserva la sfida unica di correre durante la notte, proponendo al tempo stesso una settimana più sostenibile ed equilibrata per i concorrenti", ha spiegato Paul King, direttore della FIM Circuit Racing Commission, precisando che le modifiche sono state sviluppate insieme a promoter, team e costruttori. Per Michy l'obiettivo complessivo è chiaro: "queste modifiche puntano a far crescere il campionato mantenendo i budget sotto controllo".

Il calendario EWC 2027

  1. 8-11 aprile: 24 Ore di Le Mans
  2. 5 giugno: 8 Ore di Spa-Francorchamps
  3. 6 giugno: 6 Ore di Spa-Francorchamps
  4. 2-4 luglio: 8 Ore di Suzuka
  5. 16-19 settembre: Bol d'Or, Circuit Paul Ricard
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