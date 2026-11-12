Superbike, BMW crollata senza Toprak: Oliveira vuole ribaltare la situazione nel 2027

Il pilota portoghese vede aspetti positivi nel suo primo anno nel WorldSBK, pur avendo avuto alcuni problemi: per il 2027 alza decisamente l'asticella delle aspettative.

Passare dalla MotoGP alla Superbike non è mai facile, soprattutto se non ti ritrovi tra le mani la migliore moto della griglia. È quello che è successo a Miguel Oliveira , salito su una BMW M 1000 RR tutt'altro che facile da guidare. Vero che la moto tedesca aveva vinto due titoli mondiali con il fenomenale Toprak Razgatlioglu (nel 2024 con un telaio "superconcesso" poi bandito per il 2025), ma sappiamo che il turco fa storia a sé con il suo mega talento.

In ogni caso, sia Oliveira sia il suo compagno di squadra Danilo Petrucci hanno avuto un percorso con ostacoli inaspettati: i test pre-campionato sono stati rovinati dal maltempo, facendoli arrivare all'inizio del campionato con un'esperienza non sufficiente in sella alla moto, e poi ci si sono messi anche degli infortuni. Poi è anche doveroso ricordare che Ducati ha messo in pista una nuova Panigale V4 R che è stata super competitiva sia con i piloti ufficiali sia con quelli delle squadre indipendenti. Agli altri sono rimaste le briciole.

Superbike, Oliveira tra 2026 e futuro

SBK: Oliveira e BMW volevano di più nel 2026

Presente a EICMA la scorsa settimana, Oliveira ha tracciato un bilancio complessivamente positivo della sua prima stagione nel WorldSBK, pur sottolineando che avrebbe voluto fare ancora meglio: "È stato un buon anno, cerco di prenderne gli aspetti positivi dopo la fine del campionato. Ci sono molti risultati che volevamo e che non siamo riusciti a conquistare, soprattutto a causa dell'infortunio. Complessivamente potevamo ottenere un po' di più, ma abbiamo comunque concluso la stagione in modo positivo. Abbiamo mostrato che possiamo essere forti e porteremo questa esperienza in futuro. Sono entusiasta in vista del 2027".

Dopo la fine del campionato mondiale Superbike 2027, il pilota portoghese ha affrontato un giorno di test a Jerez ed è stato abbastanza contento del lavoro svolto, in particolare con i nuovi pneumatici Michelin: "È stato positivo. Abbiamo fatto soprattutto delle comparazioni con le gomme, quello era l'obiettivo principale. Abbiamo le idee più chiare su ciò che ci possono dare le nuove gomme in termini di feeling. È stato un giorno importante per raccogliere dati e iniziare a capire cosa ci serve per adattarci".

Per quanto riguarda gli obiettivi del 2027 e il nuovo teammate Brad Binder, Oliveira è stato chiaro: "Sicuramente il mio obiettivo sarà quello di salire più volte sul podio e di vincere delle gare. Binder? Penso che porterà velocità ed esperienza, ci aiuterà a rendere la moto vincente e a tornare sul gradino più alto del podio. Dal tuo compagno ti aspetti che ti porti al limite e a fare del tuo meglio". Binder è stato già suo compagno di box in Moto3, in Moto2 e anche in MotoGP, pertanto collaborare dovrebbe essere più facile.

BMW, una M 1000 RR aggiornata per il rilancio 2027

Come abbiamo raccontato più volte, nel 2027 la BMW si presenterà sulla griglia con una M 1000 RR evoluta rispetto al 2026: la novità più grande sarà la terza generazione del telaio M Motorsport , più leggero di 1,3 kg rispetto alla versione precedente. Sfruttando un'architettura dalla rigidità ottimizzata, questo telaio garantisce un inserimento in curva più preciso, traiettorie più stabili, una maggiore efficienza in accelerazione e un controllo superiore nella frenata a moto piegata.

Il telaio 2027 si ispira a quello "superconcesso" del 2024 che rendeva la moto tedesca più facile da guidare. Sia Oliveira sia Petrucci hanno chiesto modifiche la rendessero più maneggevole durante la scorsa stagione Superbike, però la svolta dovrebbe avvenire solamente l'anno prossimo. Petrux non ci sarà più (dovrebbe correre nel MotoAmerica con una Yamaha), ne beneficeranno il portoghese e Binder. Da capire come impatteranno le nuove gomme Michelin sulle diverse moto.