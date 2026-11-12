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Royal Enfield, ecco il bicilindrico da 743 cc: 55 CV per la Himalayan 750, la Continental GT 750 sarà la più potente di sempre

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Royal Enfield Continental GT 750
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Royal Enfield alza l'asticella. All'EICMA 2026 la Casa di origine britannica ha tolto i veli al suo nuovo bicilindrico in linea da 743 cc, raffreddato ad aria e olio, che debutta su due moto nate dalla stessa piattaforma: la Himalayan 750 e la Continental GT 750.
Per la prima il dato è già ufficiale, 55 CV e 63 Nm. Per la café racer i numeri restano coperti, ma il marchio promette che sarà la moto di serie più potente mai costruita a suo nome.

Dal 650 al 750: il piano partito nel 2017

Quando arrivarono la Continental GT 650 e la Interceptor 650, furono le prime bicilindriche del marchio dopo oltre mezzo secolo. Con 48 CV e l'omologazione per la patente A2, quel motore rappresentava il vertice della gamma e, per gran parte della clientela indiana, una moto decisamente potente. Già nel 2017, però, il numero uno di Eicher Motors Sidharta Lal aveva fatto capire che alcuni modelli sarebbero stati sviluppati verso versioni più prestazionali e più costose, anche perché i gusti del mercato indiano si stanno avvicinando sempre di più a quelli di Europa e Nord America.
Il nuovo 743 cc è la risposta: un'evoluzione del bicilindrico già noto, destinata ad aprire a Royal Enfield le cilindrate superiori e a spingere le future ammiraglie della gamma.

Himalayan 750, la nuova ammiraglia

Il segmento più importante è quello delle adventure, e qui entra in scena la Himalayan 750. A dieci anni dalla Himalayan 411, anch'essa con raffreddamento ad aria, Royal Enfield ripropone la stessa filosofia su una enduro stradale moderna. Nella comunicazione ufficiale, la moto viene descritta come "semplice" e "retrò con tecnologia moderna", con un'anima turistica sottolineata dalla ruota anteriore da 19 pollici abbinata a una posteriore da 17.
La forcella offre 190 mm di escursione, mentre la dotazione comprende illuminazione full LED, strumentazione TFT da 4 pollici, cruise control e ABS cornering.

Continental GT 750, la più cattiva

La sorella sportiva era stata anticipata un anno fa, all'EICMA 2025, sotto forma di moto da competizione monomarca. Il messaggio era chiaro: la versione di serie sarebbe stata l'interpretazione più sportiva del nuovo bicilindrico. Royal Enfield conferma che la café racer monta una variante più spinta del 743 cc, senza però svelarne potenza e coppia.
La ciclistica resta fedele alla tradizione: telaio a traliccio in tubi d'acciaio come sulla Continental GT 650, forcella telescopica e doppio ammortizzatore posteriore. All'anteriore c'è un impianto Bybre a doppio disco, lo stesso scelto per la più massiccia Himalayan 750. Resta da scoprire il dato chiave: quanti cavalli avrà la Royal Enfield più potente di sempre.
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