Pecco Bagnaia con i colori Aprilia, Pedro Acosta nel box ufficiale Ducati accanto a Marc Marquez , Nicolò Bulega per la prima volta tra i titolari della classe regina. Il primo giorno della MotoGP 2027 non sarà a porte chiuse: il Circuit Ricardo Tormo ha messo in vendita i biglietti per il test collettivo di martedì 1° dicembre, e per assistere dalle tribune bastano 10 euro.

La giornata arriva subito dopo il Gran Premio della Comunità Valenciana, in programma dal 27 al 29 novembre, che chiuderà la stagione 2026 e con essa l'era delle 1000. A Cheste si passa direttamente al capitolo successivo, con moto nuove e una griglia stravolta dal mercato.

Prezzi e orari

Le moto saranno in pista dalle 10 alle 17, sette ore di attività. Due le formule disponibili:

ingresso generale a 10 euro, valido per le tribune arancione e gialla;

tribuna dei box a 15 euro;

ingresso gratuito per i bambini fino a 14 anni, senza bisogno di biglietto.

Le 850 e le gomme Pirelli

Il cambiamento tecnico è il più profondo degli ultimi anni. Le nuove MotoGP scendono a 850 cc, con un'aerodinamica ridotta e senza i dispositivi che abbassano la moto in partenza e in uscita di curva. Soprattutto, cambia il fornitore unico di pneumatici: Pirelli prende il posto di Michelin. Per piloti e ingegneri significa rimettere in discussione buona parte degli equilibri costruiti finora, e Valencia sarà il primo confronto diretto tra tutte le Case con il nuovo regolamento.

Proprio Bulega è uno dei nomi più attesi: il pilota italiano aveva già chiuso davanti ad Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori in un precedente test delle MotoGP 850.

Una griglia tutta nuova

Il mercato ha rimescolato quasi ogni box. Bagnaia, due volte campione del mondo MotoGP, chiude il lungo legame con Borgo Panigale e inizia l'avventura a Noale al fianco di Marco Bezzecchi. La Ducati risponde con Acosta, arrivato dalla KTM per affiancare Marc Marquez sulla Desmosedici ufficiale: una delle coppie che promettono più scintille nel 2027.

La KTM affida le RC16 ufficiali ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, entrambi cresciuti sulla Ducati, mentre Luca Marini lascia la Honda per il team Tech3. A Tokyo Fabio Quartararo veste i colori HRC dopo l'addio alla Yamaha e trova Diogo Moreira come compagno. La Casa di Iwata riparte da Jorge Martin e Ai Ogura, entrambi in arrivo dall'Aprilia. Joan Mir passa invece al team Gresini su Ducati.

Non mancano i debuttanti. Oltre a Bulega , faranno il loro ingresso nella classe regina David Alonso e Izan Guevara, oltre a Dani Holgado e Senna Agius.

Prima però c'è da chiudere il 2026, con il doppio impegno Portimao (21-22 novembre) e Valencia sette giorni dopo. Poi, quarantotto ore dopo la bandiera a scacchi, i primi tempi delle 850 diranno chi è partito meglio nella nuova era.