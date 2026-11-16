NP Racing di Neil Pearson è un team indipendente del British Superbike Championship, uno dei campionati più competitivi ed entusiasmanti di tutto il motorsport. Ecco la storia di come ha costruito la squadra partendo da una piccola officina nel Somerset, fino ad arrivare a sfidare i giganti del settore su alcuni dei circuiti più impegnativi al mondo.

Dopo la nostra visita a Brands Hatch il mese scorso in occasione del gran finale del BSB, abbiamo ricevuto numerosi messaggi positivi e inviti. Uno di questi è arrivato dal fotografo Gary Smith, che ci ha incoraggiato a contattare direttamente NP Racing per saperne di più sulla sua storia. Poco dopo, abbiamo potuto parlare direttamente con Neil Pearson, proprietario del team e responsabile dell'officina con sede a Taunton. Ma non si è trattato di una semplice intervista di fine stagione.

Ne è nata un'approfondita ricostruzione della storia del team, delle sfide e dei vantaggi di essere una squadra indipendente anziché una struttura ufficiale, degli obiettivi di NP Racing in vista delle modifiche regolamentari del prossimo anno e dell'approccio unico di Neil nell'accogliere nuovi partner e sponsor nella squadra.

Gli inizi di NP Racing

Anche se il team è attivo dal 2004, la sua storia comincia ancora prima. Neil racconta come la sua infanzia e il passato nell'esercito lo abbiano portato a sperimentare con le motociclette e, infine, a decidere di aprire una propria officina:

"Da bambino non mi era davvero permesso avere moto, perché venivo da una famiglia di militari." Ha raccontato, "Ovviamente, ho seguito quella strada e mi sono arruolato anch'io nell'esercito a 16 anni. Ho prestato servizio per 10 anni, poi, mentre ero in Germania, ho iniziato ad andare in moto, occupandomi di moto e giornate in pista, e così via. Poi, ovviamente, sono tornato nel Regno Unito, ho continuato ad andare in moto e ho pensato: «Proviamo a correre». Nel frattempo ho fatto qualche lavoro da meccanico, ho partecipato a qualche gara e mi sono fatto un po' male. Poi ho capito che ero più bravo a costruire le moto che a guidarle, a dire il vero».

Da lì ha iniziato a costruire e vendere le proprie motociclette, ottenendo un discreto successo. Neil ricorda che "non riusciva a costruirle abbastanza in fretta per soddisfare le richieste." Ma a motivarlo non sono mai stati i soldi o la ricchezza. Fedele al proprio percorso, è stata la passione per ogni aspetto delle corse motociclistiche a trainare il successo del team, con il responsabile impegnato a ogni livello della squadra:

"Molti team si limitano a spendere soldi e pensano di poter arrivare in cima, ma credo che partire dalle basi e fare le cose per bene — imparare a costruire una moto, a capire un pilota, a lavorare senza dati — sia davvero la mia filosofia. Uno dei miei vecchi tecnici dei dati l'ha riassunta piuttosto bene. Mi disse: 'questi ragazzi sono digitali, mentre tu hai un approccio molto analogico'. E credo che fosse... proprio vero."

Dal 2004 il team si è fatto strada nelle varie categorie del difficile panorama motociclistico britannico, fino a raggiungere la classe regina, il BSB (British Superbike) Championship, nel 2020.

L'obiettivo di allora era arrivare nel BSB, e credo di aver dimostrato agli organizzatori di essere in grado di gestire il team." ha detto Neil. Una dichiarazione che si è dimostrata vera: di recente il team ha " ha detto Neil. Una dichiarazione che si è dimostrata vera: di recente il team ha annunciato che continuerà a partecipare al campionato nel 2027.

La stagione 2026 di NP Racing

Anche se finora il team non è riuscito a conquistare vittorie o podi, dietro le quinte i progressi sono considerevoli. Il 2026 ha segnato l'inizio di una nuova collaborazione con il campione australiano della Supersport, Brayden Elliot. L'australiano ha già vinto nella categoria British Superstock 1000, quindi conosce bene i circuiti insoliti delle isole britanniche.

"Conosco Brayden da molto tempo." ha spiegato Neil. "L'ho incontrato per la prima volta quando venne qui e alloggiò da Ben Godfrey. Quindi lo conosco da un bel po' e gli ho scritto mentre era in vacanza in Giappone, incredibile ma vero. Non aveva nemmeno intenzione di richiamarmi, ma sua madre gli ha detto di farlo.

"Ci siamo sentiti al telefono e abbiamo deciso di fare un test a Donington. Eravamo tutti lì, con un tempo orribile e la pioggia. Ma sembrava trovarsi bene con noi. Abbiamo portato la moto in pista e lui è sceso in circuito: sembrava contento, ed era un buon segno. Quando è rientrato, aveva una lista di cose da fare: è proprio quello che voglio da un pilota, che mi dia una lista su cui lavorare. Dopo il test eravamo tutti soddisfatti, ci siamo seduti a parlare e abbiamo deciso di proseguire insieme."

Tuttavia, a far funzionare la collaborazione non è stato soltanto il rapporto fuori dalla pista. Elliot ha fatto la sua parte, ottenendo i propri migliori risultati personali su diversi circuiti nel corso dell'anno:

"Il nostro obiettivo era fondamentalmente ottenere il proprio miglior risultato su ogni circuito e tornare a divertirsi con le gare. Se non ti diverti, passare così tanto tempo con queste persone non ha senso. Quindi, la filosofia di fondo era far ritrovare a lui la passione per le corse e, in una certa misura, ritrovarla anche io."

L'attenzione del team all'affidabilità e all'efficienza ha dato i suoi frutti anche con una percentuale di gare concluse eccezionalmente alta, un risultato che farà tirare un sospiro di sollievo a chi è rimasto in officina:

"Non abbiamo avuto molti problemi meccanici [guasti], e abbiamo sostanzialmente concluso circa il 95% di tutte le gare che abbiamo portato a termine, il che mi è sembrato un ottimo risultato." ha detto Neil.

"Abbiamo lottato bene a Donington e nelle gare Sprint, poi siamo andati a Brands Hatch per il finale di stagione e, a essere sinceri, è andata davvero bene. A tratti abbiamo fatto tempi sul giro molto buoni. Se torniamo indietro di un paio d'anni, sarebbero bastati per arrivare tra i primi 10 o i primi 15, capisci cosa intendo? Quindi non è male. Il problema è semplicemente che l'evoluzione delle moto sposta di nuovo l'asticella. Questo ci porta al prossimo anno, quando cambierà tutto e credo che torneremo a lottare."

Le opinioni di Neil Pearson sui nuovi regolamenti della BSB

L'anno prossimo segnerà l'inizio di una nuova era nella BSB. Da tempo il campionato è considerato una categoria per «puristi», senza aiuti alla guida né espedienti elettronici, ma dalla prossima stagione tutto questo cambierà. Saranno introdotti sistemi come l'anti-impennata e il controllo di partenza, oltre a un limite di potenza di 200 CV. La maggior parte dei team ha accolto positivamente le modifiche proposte e Neil, in particolare, ritiene che favoriranno le piccole squadre indipendenti:

"Purtroppo è sempre stata una categoria in cui conta il portafoglio. Quindi, una volta esclusi i primi 10 piloti delle squadre ufficiali, si lavora sempre sui cinque successivi che si vuole battere per stare lì davanti, ma tutti hanno sempre più soldi." ha detto,"Ora però, con un tetto ai costi di tutto e alla potenza, le squadre più piccole potranno essere più competitive e la griglia sarà più ampia e combattuta."

"Se si impongono limiti alla potenza e alla coppia che una moto può avere, allora contano di più il telaio e il pilota, e secondo me è un bene. Al momento, potresti comprare una Ducati: probabilmente Brayden potrebbe salirci e arrivare tra i primi dieci. Ci credo davvero, perché ovviamente i pacchetti sono migliori: c'è più coppia in uscita dalle curve e tutto il resto, oltre a una velocità massima superiore. Penso che, livellando le prestazioni e limitando ogni moto a 200 CV, con un controllo preciso e senza poter intervenire sull'elettronica di cui si parla, si otterrà un buon equilibrio. La vedo positivamente e penso che farà bene al campionato."

Quanto all'obiettivo della squadra per il 2027, il prossimo passo logico per NP Racing sarà puntare a conquistare qualche punto:

"Penso che l'anno prossimo il nostro obiettivo sia lottare regolarmente per i punti. Ci saranno molte squadre al via e, ovviamente, pensiamo di essere più avanti di loro in griglia, visto che saranno nuove. Braden ormai non è più un esordiente: ha alle spalle un anno intero con noi. Il nostro obiettivo sarà conquistare punti. Non si può sapere finché non finiscono i test, quando si delineano i rapporti di forza: perciò la prima gara sarà sempre importante."

I test pre-stagionali si svolgeranno a Donington e Oulton Park, rispettivamente il 26-27 marzo e il 20-21 aprile. La prima gara si terrà poi a Oulton Park dall'1 al 3 maggio. Il calendario completo della stagione è disponibile qui

NP Racing: squadra indipendente contro team ufficiali

Anche se le squadre indipendenti possono trovarsi in svantaggio economico rispetto a quelle con accordi più consistenti, Neil vede sicuramente il lato positivo per NP Racing. Vorrebbe però che le squadre indipendenti della categoria ricevessero maggiore riconoscimento:

"Mi piace essere indipendente, perché ti dà libertà e credo sia anche una bella soddisfazione per tutta la squadra: tutti hanno condiviso la visione di ciò che stiamo cercando di fare. Vogliamo restare indipendenti e puntare a un titolo riservato alle squadre indipendenti, se venisse istituito. Sì, ne parlerò con Higgsy [Stuart Higgs] per cercare di ottenere un titolo indipendenti."

Oltre a godere di maggiore libertà nella gestione quotidiana della squadra, raggiungere un buon risultato dà una soddisfazione ancora più grande:

"Mi piace anche la sfida di presentarsi lì e, a volte, non avere molti soldi per tutto il resto. Si respira un'atmosfera un po' da campionato di club, anche se siamo al massimo livello nel Regno Unito." ha detto Neil, "È un bene anche per la forza mentale. Chiunque può cedere se la pressione è eccessiva, ma se si cerca di alleggerirla, penso che le persone riescano a esprimersi al meglio e a fare davvero meglio."

Inoltre, mantenere un'atmosfera positiva tra tutte le persone coinvolte è fondamentale per gestire la squadra, ma Neil non ha alcuna fretta di abbandonare le sue radici tradizionali:

"Si ha un po' più di libertà e forse anche un senso di vicinanza più forte all'interno della squadra. Perché, in fondo, siamo partiti dal nulla. E non è una realtà così aziendale. Quando diventa troppo aziendale, tendo a divertirmi meno."

Alla ricerca di uno sponsor principale per NP Racing

Per quanto riguarda l'aspetto aziendale, impossibile da ignorare del tutto nelle competizioni moderne, Neil adotta un approccio più pragmatico quando si tratta di accogliere nuovi partner:

"Quando arrivano degli sponsor, mi fa piacere che entrino a far parte del progetto, ma dico anche chiaramente che voglio dei partner, non dei dittatori, per così dire. Vogliamo che le persone si uniscano a noi e si divertano insieme a noi. Portare in pista una moto costruita in una piccola officina nel Somerset e sfidare questi ragazzi, questi piloti delle squadre ufficiali, senza essere poi così lontani." ha spiegato.

"Vogliamo che le persone abbiano voglia di venire, aiutarci e godersi le gare. Quando vengono, possono stare in garage, prendere un caffè e chiacchierare con i ragazzi, oppure bere una birra con loro la sera. Uno dei nostri punti di forza è essere una squadra molto unita, dall'atmosfera familiare."

Inevitabilmente, mantenere NP Racing competitiva in una griglia BSB sempre più affollata è ancora un'impresa costosa. Ho quindi chiesto a Neil se la squadra stia cercando nuovi accordi di sponsorizzazione:

"Oltre a lavorare nella mia officina, faccio anche altri due lavori per pagare le spese e riuscire a mantenermi, perché questa attività è un lavoro a tempo pieno. Ma sì, stiamo cercando sponsor principali o sponsor per singole gare. Chi fosse interessato può contattarci direttamente tramite il sito web: lì trova tutti gli indirizzi e-mail e potrà parlarne con noi per capire cosa desidera ottenere."