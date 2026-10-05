Il paradosso: MotoGP su 850 e 'piccoli' sulle 700? KTM lancia l'allarme

Futuro incerto per la crescita dei talenti: il paradosso Moto3 700cc scuote il vivaio, KTM suona la sveglia.

Le perplessità sono lecite se si pensa alla contraddizione che si sta verificando nel Motomondiale. Le MotoGP passeranno da 1000cc a 850cc, mentre le Moto3 saliranno da 250cc a 700cc (689cc) con l' arrivo di Yamaha nel 2028. In sintesi parliamo del futuro di adolescenti, a volte non ancora maggiorenni viste le eccezioni per vittorie/top 3 in Rookies Cup e MotoJunior, che si ritrovano sbalzati su una sorta di MotoGP in miniatura. Non è un salto troppo grande per i 'piccoli'? È quello che pensa KTM che, pensando pure alla sua Rookies Cup, lancia un allarme sulle complicazioni nella progressione didattica dei più giovani con un cambio così importante e sta indicando invece una possibile alternativa in una 500cc.

KTM evidenza la contraddizione

"Mi oppongo all'idea che i piloti più giovani guidino moto da 700cc mentre l'élite della MotoGP usa moto da 850cc. È una questione di convinzione, non di costi." Queste parole di Pit Beirer a Speedweek evidenziano il problema di fondo dell'evoluzione attuale delle categorie che compongono il Motomondiale e che inevitabilmente influenzeranno anche i campionati propedeutici. A fare l'avvocato del diavolo, si potrebbe pensare ad un interesse personale, visto che KTM sta lavorando da un pezzo a nuovi motori bicilindrici da circa 490cc, non è ancora chiaro per quali campionati.

La contraddizione però, al di là di eventuali interessi personali, rimane piuttosto evidente. Anni fa l'età minima per il Motomondiale è stata alzata a 18 anni per questioni di sicurezza degli stessi ragazzini, con le eccezioni di chi vince Rookies Cup e MotoJunior, o si piazza in top 3. Ora invece abbiamo un innalzamento della cilindrata per i piccoli che approdano nel Motomondiale: stiamo parlando del futuro della MotoGP, giovani che non nascono già pronti e "imparati" ma chiaramente devono seguire un ovvio percorso di crescita prima di essere in grado di affrontare la classe regina.