Finalmente è arrivato l'annuncio del trasferimento di Morbidelli nel WorldSBK: sarà lui a raccogliere l'eredità del campione 2026, destinato a sostituirlo nel team VR46 in MotoGP.

Franco Morbidelli correrà con il team Aruba.it Racing Ducati nel Mondiale Superbike 2027. Dopo i tanti anni trascorsi in MotoGP, il pilota romano proverà a rilanciarsi nel campionato delle derivate di serie e lo farà con la squadra che ha dominato la stagione 2026. Non poteva esserci una sistemazione migliore per lui.

Prenderà il posto di Nicolò Bulega, laureatosi campione del mondo SBK nello scorso round al Cremona Circuit, e condividerà il box con il confermatissimo Iker Lecuona. Il caso vuole che Bulega sarà il sostituto del pilota romano nel team Pertamina Enduro VR46 MotoGP. Ci sarà uno scambio di colori tra due colleghi che si conoscono molto bene e che hanno un buonissimo rapporto.

Dalla MotoGP alla Superbike: Morbidelli cerca rilancio con Ducati

SBK: Morbidelli è la scelta giusta per sostituire Bulega in Ducati?

Morbidelli ha già conosciuto il paddock del WorldSBK prima di approdare nel Motomondiale, nel 2013 ha conquistato il titolo europeo Superstock 600 e non vede l'ora di mettersi alla prova sulla Panigale V4 R: "Sono molto contento ed emozionato per questo nuovo capitolo della mia carriera. Ringrazio Ducati e Aruba per questa opportunità. Come sempre darò il massimo, per essere all’altezza di una squadra che da anni lotta al vertice e che ha appena vinto il Mondiale. Farò il miglior lavoro possibile per ottenere grandi risultati insieme".

Stefano Cecconi, team principal Aruba.it Racing Ducati, ha sottolineato alcuni aspetti importanti che hanno portato alla decisione di ingaggiare il campione Moto2 2017: "Franco porta con sé un’esperienza di grande valore, maturata in tanti anni di MotoGP con squadre di vertice: un fattore importante anche in vista dell’arrivo dei nuovi pneumatici, che conosce molto bene e sui quali potrà fornirci indicazioni preziose. Inoltre, pur cambiando categoria, resterà in sella a una Ducati, e questo gli garantirà continuità nel metodo di lavoro e nell’approccio tecnico".

Meglio pescare dalla MotoGP o puntare su un giovane della SBK?

Morbidelli sta disputando un campionato MotoGP 2026 molto negativo e sicuramente ha voglia di riscattarsi, di dimostrare di essere ancora un pilota di buon valore. Ma c'è anche chi si chiede se il team Aruba.it Racing Ducati abbia fatto bene a puntare sul quasi 32enne (compirà 32 annui a dicembre) e non su un profilo più giovane.

Nel 2026 ci sono due italiani che si sono messi in luce nel Mondiale Superbike: Yari Montella Alberto Surra . Il campano del team Barni occupa il terzo posto nella classifica generale, mentre il rookie piemontese del team Motocorsa è nono. Entrambi guidano la Panigale V4 R e hanno fatto un bel percorso di crescita.

Puntare su uno tra Montella e Surra poteva essere una buona soluzione per affiancare Lecuona, pronto a raccogliere l'eredità di Bulega come leader del box e favorito per il titolo mondiale SBK 2027. Ma è stato deciso di dare il posto all'esperto Morbidelli, vedremo se la decisione si rivelerà azzeccata.