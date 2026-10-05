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Errori e sfortuna, Motocross delle Nazioni amaro per l'Italia: "Non siamo soddisfatti"

Motocross
di Diana Tamantini
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C'è inevitabile delusione per l'Italia alla fine del Motocross Nazioni 2026: cos'è successo ed il commento del CT azzurro.
Nel Motocross delle Nazioni dei grandi assenti, l'Italia nella veste di outsider si aspettava di poter regalare qualche sorpresa a Ernée. La realtà purtroppo è stata ben diversa: i nostri tre ragazzi, bersagliati dalla sfortuna e con qualche errore a referto, hanno portato a casa un 6° posto finale che lascia l'amaro in bocca (qui cronaca e classifiche). Lo stesso risultato del 2025 all'Ironman Raceway, in USA, con la squadra composta da Tony Cairoli, Andrea Adamo e Andrea Bonacorsi. La squadra in Maglia Azzurra quest'anno composta da Alberto Forato (chiamato all'ultimo per Bonacorsi), Ferruccio Zanchi e Andrea Adamo ha messo a referto qualche picco e segnali incoraggianti tra qualifiche e le tre gare disputate, ma servirà anche qualche riflessione...

Il Motocross Nazioni dell'Italia 

La prima manche della domenica, quella MXGP + MX2, ha visto Alberto Forato grande protagonista in rimonta dal 10° posto iniziale fino al sesto posto alla bandiera a scacchi. Problemi invece per Ferruccio Zanchi: all'inizio è uscito male dal cancelletto, poi a tre giri dal termine è caduto e con la leva del freno anteriore completamente bloccata ha chiuso in 32^ posizione.
In gara 2, classi MX2 + Open, Andrea Adamo ha messo a referto una super manche, concludendo al 2° posto alle spalle di un imprendibile Jeffrey Herlings, mentre Ferruccio Zanchi partito male è riuscito a risalire dopo l'errore, chiudendo al 17° posto al traguardo. Le ambizioni da podio in quel momento erano ancora decisamente concrete, l'Italia era in piena lotta e poteva sperare, ma ecco la tegola nell'ultima e definitiva gara della domenica.
Vi avevamo parlato di un problema al cancelletto al via della terza heat, MXGP + Open: nello specifico la moto di Forato si è spenta in partenza. Partito con grande ritardo, il pilota veneto ha dato il via alla rimonta che gli ha permesso di passare 12° sotto la bandiera a scacchi. Ma il KO arriva con Andrea Adamo: nei 10 dopo il via, incappa in una caduta che causa problemi al radiatore della moto, inevitabile il successivo ritiro.

Finale amaro 

Errori e sfortune che relegano l’Italia al sesto posto nel Motocross delle Nazioni 2026, edizione che vede la storica vittoria Belgio, segue il primo podio assoluto per la Spagna in questo evento, terzo posto per i Paesi Bassi trascinati soprattutto da uno scatenato Herlings.
“Non possiamo essere soddisfatti del risultato di squadra" ha ammesso Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI. "Ma da questo Motocross delle Nazioni dobbiamo cercare di prendere gli aspetti positivi. Il team è stato molto unito e l’atmosfera era davvero di una squadra compatta, desiderosa di dare il meglio a livello collettivo. Lo si è visto in tutti momenti chiave del weekend. In gara i piloti hanno dato il massimo e, nonostante diverse sfortune, hanno mostrato il loro valore. Voglio ringraziare i team, lo staff – in particolare Roberto Rustichelli e Alessandro Lupino – e tutti coloro che hanno partecipato a questa spedizione”.

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diDiana Tamantini

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