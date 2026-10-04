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Alessandro Delbianco: giorni decisivi per il salto nel Mondiale Superbike

Superbike
di Andrea Periccioli
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Si movimenta il mercato-piloti del Mondiale Superbike 2027: c'è anche Alessandro Delbianco nella cerchia di ristretta di piloti in lizza per la seconda Ducati del Team Go Eleven.
Tre gare per scrivere una pagina di storia del motociclismo italiano. Con 48 punti di vantaggio in campionato su Gabriele Giannini e 78 ancora in palio nell'ultimo appuntamento stagionale in programma tra pochi giorni all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, Alessandro Delbianco proverà a laurearsi Campione CIV Superbike per il secondo anno consecutivo in sella alla Yamaha R1 del team DMR Racing. Un traguardo quasi senza precedenti per la casa dei Tre Diapason nella top class tricolore, con il compianto Fabrizio Pirovano unico pilota in grado di riuscire in una simile impresa nel lontano biennio 1992-1993 con la YZX 750 R. Tuttavia, il 2027 potrebbe portare "DB52" lontano dai progetti Yamaha per la prima volta dal 2023.

TRATTATIVE IN CORSO

Ad Alessandro Delbianco, presente questo weekend a Misano al seguito della compagna Alessia Tonini impegnata nel CIV Femminile, basterà arrivare davanti al rivale Gabriele Giannini per chiudere i giochi-campionato già sabato prossimo al termine di Gara 1. In attesa del decisivo round di Vallelunga, l'originario di Rimini è finito al centro delle chiacchiere di mercato in ottica 2027. Tra voci più o meno confermate, prendono sempre più quota e crismi di veridicità le indiscrezioni che narrano di un ritorno a tempo pieno nel Mondiale Superbike nella stagione che scatterà in data 19-21 febbraio a Phillip Island.

DELBIANCO NEL MIRINO DI GO ELEVEN

In base ai rumors trapelati, Alessandro Delbianco avrebbe ricevuto le avance del Team Go Eleven con un grande interessamento del main sponsor PATA. Come risaputo, l'anno venturo la compagine capitanata da Gianni Ramello punta a schierare una seconda Ducati Panigale V4 R. Sfumato sul più bello l'accordo con Albert Arenas, nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un Danilo Petrucci in uscita da BMW, mentre in queste ore avrebbe preso sostanza la candidatura di "DB52" per affiancare verosimilmente il riconfermato Lorenzo Baldassarri. In passato non ha avuto questi sbocchi di carriera, ma in virtù di un biennio superlativo nel CIV (oltre a qualche buon aggancio) il suo nome è tornato d'attualità.

SARÀ LA VOLTA BUONA?

Alessandro Delbianco e Go Eleven riprenderebbero di fatto un discorso lasciato in sospeso sul finire della passata stagione, trattativa poi sfumata per una serie di vicissitudini. Una prospettiva interessante, anche se il diretto interessato (in prossimità ormai dei 30 anni) ha sempre ammesso di non farsi problemi a restare nel CIV Superbike dove in DMR Racing (e con Yamaha) ha trovato un'isola felice, senza escludere eventuali offerte sul fronte Endurance. Per conoscere il futuro del romagnolo, al via occasionalmente del WorldSBK con Honda, Kawasaki e Yamaha nell'ultimo lustro dopo l'esperienza tutt'altro che indimenticabile del 2019, sarà questione di giorni se non ore.

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Alessandro Delbianco

diAndrea Periccioli

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